Nhận định soi kèo PSV Eindhoven vs Bayern Munich lúc 03h00 ngày 29/1/2026

Soi kèo châu Á PSV Eindhoven vs Bayern Munich: 1.88*-1.0*2.02

Trận đấu giữa PSV Eindhoven và Bayern Munich tại lượt trận cuối cùng vòng phân hạng Champions League 2025/26 mang ý nghĩa sống còn đối với đại diện Hà Lan. Hiện tại, PSV Eindhoven đang đứng ở vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng tổng với 8 điểm. Đây là vị trí vừa đủ để giành một suất đá play-off, nhưng khoảng cách với nhóm bị loại là cực kỳ mong manh. Phong độ gần đây của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Peter Bosz có sự trồi sụt nhất định. Sau chuỗi trận thăng hoa tại giải quốc nội, họ vừa để Newcastle đánh bại 3-0 tại đấu trường châu lục và bị NAC Breda cầm hòa 2-2 cuối tuần qua. Phong độ sân nhà của PSV vẫn là điểm tựa lớn khi họ thắng 4/5 trận gần nhất tại Philips Stadion, tuy nhiên, trước một “ngọn núi” như Bayern, điểm tựa này đang bị thử thách dữ dội.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bayern Munich đang thể hiện sức mạnh hủy diệt khi đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Champions League với 18 điểm (6 thắng, 1 thua). Mặc dù vừa có cú sẩy chân bất ngờ 1-2 trước Augsburg tại Bundesliga, nhưng không ai có thể phủ nhận sức mạnh của “Hùm xám” mùa này. Họ sở hữu hàng công mạnh nhất châu Âu với hiệu số +56 tại giải quốc nội (ghi 72 bàn sau 19 trận). Phong độ sân khách của Bayern là nỗi khiếp sợ cho mọi đối thủ khi họ liên tục có những chiến thắng đậm như 5-1 trước RB Leipzig hay 5-0 trước Salzburg. Dù đã chắc suất đi tiếp vào vòng 1/8, nhưng với lòng tự trọng của một đội bóng lớn, Bayern chắc chắn muốn tìm lại cảm giác chiến thắng sau thất bại cuối tuần qua.

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ tuyệt đối đại diện nước Đức. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Bayern Munich giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận từ tận năm 1999. Với việc PSV buộc phải dâng cao tìm điểm để bảo vệ vị trí trong top 24, họ sẽ để lộ nhiều khoảng trống cho những “máy chạy” phía Bayern khai thác. Mức kèo chấp 1.0 trái cho thấy nhà cái vẫn đánh giá rất cao khả năng thắng cách biệt của thầy trò Vincent Kompany. Chuyên gia soi kèo Xoilac tin tưởng Bayern Munich sẽ là đội thắng kèo.

Chọn: Bayern Munich

Soi kèo tài xỉu PSV Eindhoven vs Bayern Munich: 1.85*3.5*2.03

Với tính chất của một trận đấu mà PSV cần điểm còn Bayern chơi với tâm thế giải tỏa áp lực sau trận thua, kịch bản bùng nổ bàn thắng là rất dễ xảy ra. PSV tại sân nhà Philips Stadion luôn duy trì lối chơi tấn công rực lửa, minh chứng là chiến thắng 5-1 trước Excelsior hay 6-2 trước Napoli trước đó. Tuy nhiên, hàng thủ của họ lại không giữ sạch lưới trong 5 trận gần nhất. Về phần Bayern Munich, hiệu suất ghi bàn của họ là không phải bàn cãi với trung bình gần 4 bàn/trận ở những vòng đấu gần đây. Một thế trận đôi công hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi từ cả hai phía là điều được dự báo trước.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 PSV Eindhoven vs Bayern Munich: 1.83*-0.5*2.07

Bayern Munich thường có thói quen áp đặt thế trận và tìm kiếm bàn thắng rất sớm để kết liễu đối thủ. Trong chiến thắng 8-1 trước Wolfsburg hay 5-1 trước Leipzig gần đây, “Hùm xám” đều dẫn trước với cách biệt lớn ngay trong 45 phút đầu tiên. PSV dù có lợi thế sân nhà nhưng việc đối đầu với áp lực tầm cao (pressing) của Bayern sẽ khiến họ dễ mắc sai lầm ngay từ đầu trận. Khả năng cao Bayern sẽ bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn.

Chọn: Bayern Munich

PSV Eindhoven 1-3 Bayern Munich (Chọn Bayern Munich và Tài trận).