Nhận định soi kèo Porto vs Rangers lúc 03h00 ngày 30/1/2026

Soi kèo châu Á Porto vs Rangers: 1.99*1.5*1.85

Porto đang cho thấy một sức mạnh hủy diệt tại giải quốc nội và sự ổn định đáng kinh ngạc tại đấu trường châu Âu. Tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, Porto đang ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng với 52 điểm sau 18 vòng đấu, duy trì thành tích bất bại (17 thắng, 1 hòa). Phong độ gần đây của “Những chú rồng” là cực kỳ ấn tượng khi họ giành chiến thắng ở 8/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đặc biệt, phong độ sân nhà của Porto là điểm tựa vững chắc cho các nhà đầu tư; họ đã thắng 9/10 trận gần nhất tại Hang rồng, trong đó có những chiến thắng quan trọng trước các đối thủ lớn như Benfica (1-0). Tại Europa League, Porto đang xếp thứ 9 và rất cần 3 điểm để chen chân vào nhóm trực tiếp vào vòng 1/8.

Ở chiều hướng ngược lại, Rangers dù đang có sự hồi sinh mạnh mẽ tại giải quốc nội với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp, nhưng họ lại đang “ngộp thở” tại sân chơi Europa League. Đội bóng Scotland hiện chỉ đứng thứ 31 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm sau 7 trận, cùng hiệu số bàn thắng bại âm nặng nề (-7). Phong độ sân khách của Rangers vẫn là một dấu hỏi lớn khi họ đã để thua 3 trong 10 chuyến hành quân xa nhà gần đây. Dù vừa có những chiến thắng trước Celtic hay Aberdeen, nhưng việc phải làm khách tại Bồ Đào Nha trước một Porto đang vào phom là thử thách quá tầm đối với thầy trò HLV Danny Röhl.

Lịch sử đối đầu trong quá khứ gọi tên Rangers khi họ chưa thua Porto trong 4 lần gặp nhau gần nhất (2 thắng, 2 hòa). Tuy nhiên, những số liệu này đã từ năm 2019 trở về trước và không còn phản ánh đúng tương quan lực lượng hiện tại. Với phong độ sân nhà hủy diệt và quyết tâm thăng tiến trên BXH Europa League, Porto là lựa chọn sáng giá dành cho người chơi của kênh Xoilacz TV.

Chọn: Porto

Soi kèo tài xỉu Porto vs Rangers: 1.83*2.75*1.99

Hàng công của Porto trên sân nhà thường xuyên nổ súng đều đặn, ghi tới 37 bàn sau 18 trận tại giải quốc nội. Tuy nhiên, hàng thủ của họ mới là điểm nhấn khi cực kỳ lầm lì và chắc chắn. Trong khi đó, Rangers sau những kết quả bết bát tại Europa League chắc chắn sẽ chủ động chơi lùi sâu để kiếm tìm ít nhất 1 điểm nhằm nuôi hy vọng mong manh. Thống kê cho thấy Porto thường thắng với các tỷ số vừa đủ như 1-0 hoặc 2-0 trong các trận cầu đinh gần đây (thắng Benfica 1-0, thắng Santa Clara 1-0). Với tính chất quan trọng của vòng đấu cuối cùng giai đoạn league phase, kịch bản về một trận cầu chặt chẽ và ít bàn thắng là rất dễ xảy ra.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo hiệp 1 Porto vs Rangers: 1.79*0.5*2.05

Porto thường có thói quen áp đặt lối chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc khi được thi đấu tại Dragão. Với việc sở hữu những ngôi sao tấn công đang đạt điểm rơi phong độ, đội chủ nhà sẽ không ngần ngại dâng cao đội hình để tìm lợi thế sớm. Rangers với tâm thế đội cửa dưới thường nhập cuộc khá thận trọng nhưng hàng thủ của họ tại Europa League vốn không được đánh giá cao khi đã lọt lưới tới 11 bàn. Nhiều khả năng Porto sẽ có được bàn thắng dẫn trước ngay trong 45 phút đầu tiên.

Chọn: Porto

Đội hình dự kiến Porto vs Rangers

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Martim Fernandes; Victor Mow Froholdt, Pablo Rosario, Rodrigo Mora; William Gomes, Samu Aghehowa, Borja Sainz.

Rangers: Jack Butland; James Tavernier, Nasser Djiga, Emmanuel Fernandez, Jayden Meghoma; Nicolas Raskin, Tochi Phil Chukwuani, Thelo Aasgaard; Bojan Miovski, Andreas Skov Olsen, Mikey Moore.

Dự đoán tỷ số Porto vs Rangers

Porto 2-0 Rangers (Chọn Porto và Xỉu trận).