Nhận định soi kèo Paris Saint-Germain vs Newcastle United lúc 03h00 ngày 29/1/2026

Soi kèo châu Á Paris Saint-Germain vs Newcastle United: 1.89*1.0*2.01

Paris Saint-Germain bước vào trận đấu cuối cùng của vòng phân hạng Champions League với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm để bảo vệ vị trí trong Top 8. Hiện tại, đội bóng thủ đô nước Pháp đang đứng thứ 6 trên BXH với 13 điểm (hiệu số +10). Phong độ gần đây của thầy trò HLV Luis Enrique dù có đôi chút trồi sụt ở đấu trường quốc nội nhưng tại sân nhà Parc des Princes, họ vẫn là một thế lực thực sự. Trong 5 trận gần nhất được thi đấu tại “Thánh địa” của mình, Paris Saint-Germain đã giành tới 4 chiến thắng, ghi bàn đều đặn và cho thấy khả năng kiểm soát thế trận cực tốt. Sự trở lại của các trụ cột sau chấn thương giúp đội hình Paris Saint-Germain có chiều sâu vượt trội so với đối thủ.

Ở chiều hướng ngược lại, Newcastle United cũng đang có cùng 13 điểm và xếp ngay sau Paris Saint-Germain ở vị trí thứ 7. “Chích chòe” vừa có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước PSV nhưng ngay sau đó lại để thua trắng 0-2 trước Aston Villa tại Ngoại hạng Anh. Vấn đề lớn nhất của Newcastle United lúc này chính là phong độ sân khách cực kỳ nghèo nàn. Trong 10 chuyến hành quân xa nhà gần đây, Newcastle United chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng nhưng phải nhận tới 6 thất bại. Việc phải thi đấu dưới áp lực khủng khiếp tại Paris trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng (vắng Bruno Guimarães, Schär, Burn…) sẽ là thử thách quá tầm đối với đoàn quân của HLV Eddie Howe.

Xét về lịch sử đối đầu, dù Newcastle từng thắng đậm Paris Saint-Germain ở lượt đi mùa trước, nhưng đó là câu chuyện tại St James’ Park. Khi tái đấu tại Paris, Newcastle đã phải rất vất vả mới có được trận hòa 1-1 đầy tranh cãi. Với mức kèo chấp 1.0 trái, lựa chọn đội chủ nhà là phương án an toàn hơn khi họ sở hữu những ngôi sao biết cách định đoạt trận đấu như Kvaratskhelia hay Dembélé. Chuyên gia soi kèo Xoilac Live tin tưởng Paris Saint-Germain sẽ là đội thắng kèo.

Chọn: Paris Saint-Germain

Soi kèo tài xỉu Paris Saint-Germain vs Newcastle United: 1.84*3.0*2.04

Cả Paris Saint-Germain và Newcastle đều đang sở hữu hiệu số bàn thắng bại ấn tượng (+10), cho thấy hàng công của hai đội hoạt động khá hiệu quả tại đấu trường châu Âu năm nay. Paris Saint-Germain đã ghi tới 20 bàn sau 7 trận, trung bình gần 3 bàn/trận. Trong khi đó, Newcastle United dù yếu thế hơn trên sân khách nhưng luôn sẵn sàng chơi sòng phẳng trong những trận cầu mang tính quyết định. Với tính chất của một trận đấu tranh giành vị trí trong Top 8, cả hai đội sẽ không ngần ngại dâng cao đội hình. Đặc biệt, hàng thủ Newcastle United thường xuyên để lộ khoảng trống khi xa nhà, đây sẽ là cơ hội để các chân sút tốc độ của Paris Saint-Germain khai thác.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Paris Saint-Germain vs Newcastle United: 2.04*0.5*1.86

Với lợi thế sân nhà, Paris Saint-Germain chắc chắn sẽ tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc để áp đặt lối chơi. Thống kê cho thấy Paris Saint-Germain thường xuyên có bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1 khi thi đấu tại Parc des Princes. Ngược lại, Newcastle United thường nhập cuộc khá thận trọng trên sân khách nhưng hệ thống phòng ngự của họ lại hay mắc sai lầm trong khoảng 30 phút đầu trận. Khả năng cao đội chủ nhà sẽ bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn.

Chọn: Paris Saint-Germain

Đội hình dự kiến Paris Saint-Germain vs Newcastle United

Dự đoán tỷ số Paris Saint-Germain vs Newcastle United

Paris Saint-Germain 3-1 Newcastle United (Chọn Paris Saint-Germain và Tài trận).