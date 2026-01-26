Nhận định soi kèo Nurnberg vs Munster lúc 00h30 ngày 31/1/2026

Soi kèo châu Á Nurnberg vs Munster: 2.03*0.5*1.87

Nurnberg bước vào vòng đấu thứ 20 với một tâm thế tương đối tự tin khi đang duy trì được vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng. Hiện tại, đội chủ sân Max-Morlock-Stadion đang đứng thứ 9 với 25 điểm sau 19 trận đã đấu. Phong độ gần đây của Nurnberg có sự trồi sụt nhất định với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trong 5 vòng đấu gần nhất hạng 2 Bundesliga. Tuy nhiên, điểm tựa lớn nhất của thầy trò HLV Miroslav Klose chính là phong độ cực kỳ ấn tượng trên sân nhà. Trong 5 trận gần nhất được thi đấu tại tổ ấm của mình, Nurnberg đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để chia điểm 1 trận. Những chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ như Elversberg (3-2) hay Hannover (2-1) cho thấy họ luôn biết cách tận dụng tối đa lợi thế sân bãi để giành trọn 3 điểm.

Ở chiều hướng ngược lại, Munster đang rơi vào tình cảnh hết sức báo động. Đội khách hiện đang đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng với 20 điểm, chỉ xếp trên nhóm cầm đèn đỏ nhờ chỉ số phụ. Phong độ của Munster thời gian qua là cực kỳ nghèo nàn khi họ không biết đến mùi chiến thắng trong 4/5 trận gần nhất tại giải quốc nội (thua 3, hòa 1). Đặc biệt, phong độ sân khách đang là “tử huyệt” của đội bóng này. Minh chứng là trong 10 chuyến hành quân xa nhà gần nhất trên mọi đấu trường, Munster đã phải nhận tới 7 thất bại. Việc liên tục trắng tay khi rời xa thánh địa của mình khiến tâm lý các cầu thủ Munster trở nên nặng nề và rất khó để họ tạo nên bất ngờ trước một Nurnberg đang thăng hoa trên sân nhà.

Về thành tích đối đầu, trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Nurnberg đang nhỉnh hơn với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Mặc dù ở trận lượt đi mùa này, Munster đã gây bất ngờ khi thắng 2-1, nhưng đó là khi họ được chơi trên sân nhà. Với tương quan lực lượng và phong độ trái ngược như hiện tại, đặc biệt là dớp “khôn nhà dại chợ” của Munster, Nurnberg là lựa chọn sáng giá hơn dành cho người chơi của kênh Xoilac TV.

Chọn: Nurnberg

Soi kèo tài xỉu Nurnberg vs Munster: 1.96*2.75*1.92

Hàng công của Nurnberg đang vận hành khá trơn tru trên sân nhà khi liên tục nổ súng đều đặn (ghi ít nhất 2 bàn/trận trong phần lớn các trận sân nhà gần đây). Tuy nhiên, hàng thủ của họ cũng không quá chắc chắn khi đã để thủng lưới 27 bàn từ đầu mùa. Phía bên kia, Munster dù có phong độ kém nhưng cũng thường xuyên có bàn thắng danh dự trong các thất bại sân khách. Thống kê cho thấy các trận đấu gần đây của cả hai đội thường có xu hướng xuất hiện nhiều bàn thắng (trận gần nhất của Nurnberg có 2 bàn, Munster có 3 bàn). Với tính chất một trận đấu mà chủ nhà muốn bứt phá còn khách buộc phải có điểm để trụ hạng, thế trận cởi mở là điều có thể dự đoán trước.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Nurnberg vs Munster: 2.08*-0.25*1.82

Nurnberg thường có thói quen nhập cuộc rất chủ động khi được thi đấu tại Max-Morlock-Stadion. Trong khi đó, hàng thủ của Munster thường xuyên bộc lộ sơ hở ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên, đặc biệt là trước áp lực từ khán giả đối phương. Với kèo chấp -0.25 trong hiệp 1, khả năng cao chủ nhà sẽ có bàn thắng dẫn trước để chiếm ưu thế sớm.

Chọn: Nurnberg

Nurnberg 2-1 Munster (Chọn Nurnberg và Tài trận).