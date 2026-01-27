Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Nottingham vs Ferencvaros lúc 03h00 ngày 30/1/2026

  • 13:54 - 27/01/2026

Soi kèo Châu Á Nottingham vs Ferencvaros: 1.85*0.75*1.99

Lượt trận cuối cùng vòng League Phase Europa League, Nottingham sẽ tiếp đón Ferencvaros trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để có vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng. Đây không phải điều khó thực hiện bởi đội khách đang không có phong độ tốt.

Nottingham đã chơi tốt hơn tại Premier League và tạm thời thoát ra khỏi nhóm xuống hạng, đây là điều rất tích cực với thầy trò HLV Sean Dyche và nó sẽ giúp họ có thể tập trung nhiều hơn vào đấu trường Europa League, nơi thứ hạng của họ chưa được đảm bảo. Với 11 điểm cùng vị trí thứ 16, Nottingham muốn có vị trí cao hơn để thuận lợi hơn khi bốc thăm chia cặp vòng play off, chính vì vậy họ cần một chiến thắng trước Ferencvaros ở lượt trận cuối cùng này. Đối thủ đang có phong độ rất tệ nên nhiều khả năng đội bóng nước Anh sẽ có được điều mình cần.

Ferencvaros chơi rất tốt ở Europa League năm nay, họ chưa để thua trận nào và với 15 điểm có được cùng vị trí thứ 7 thì đội bóng của Hungary hoàn toàn tự tin vào một chiếc vé vào thẳng vòng 16 đội. Điều họ cần ở lượt trận cuối là một chiến thắng để chắc chắn có được điều đó mà không phải để ý đến các trận đấu khác. Tuy nhiên chuyến làm khách tại nước Anh trên sân của Nottingham được đánh giá rất khó khăn. Với phong độ tệ hại thời gian qua thì nhiều khả năng Ferencvaros sẽ không thể có điểm ra về.

Như nhận định ở trên, Nottingham đang là đội có phong độ tốt hơn so với Ferencvaros (thắng 2, hòa 2, thua 1 trong 5 trận gần nhất so với hòa 2, thua 3). Cộng với lợi thế sân nhà cùng đội hình được đánh giá cao hơn thì nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về đội bóng nước Anh. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Nottingham chấp 0.75 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Nottingham

Soi kèo Tài xỉu Nottingham vs Ferencvaros: 1.83*2.5*1.99

Các trận đấu của Nottingham thời gian gần đây không trận nào có nhiều hơn 2 bàn thắng, con số rất thấp. Trong khi đó hàng công Ferencvaros đang chơi không tốt nên nhiều khả năng trận đấu sắp tới giữa 2 đội không có nhiều bàn thắng được ghi. Nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Tỉ lệ kèo Nottingham vs Ferencvaros

Soi kèo Hiệp 1 Nottingham vs Ferencvaros: 1.78*0.25*2.06

Trong 45 phút đầu tiên đội chủ nhà Nottingham sẽ là những người chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Ferencvaros nhưng nhiều khả năng hàng công chơi không tốt sẽ khiến không có bàn thắng nào được ghi. 2 đội bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa nên với tỉ lệ kèo Nottingham chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội khách thì cơ hội thắng cuộc cao hơn

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Nottingham 1 – 0 Ferencvaros (Chọn Nottingham và Xỉu trận)

