Nhận định soi kèo Napoli vs Chelsea lúc 03h00 ngày 29/1/2026

Soi kèo châu Á Napoli vs Chelsea: 1.83*-0.25*2.07

Napoli bước vào lượt trận cuối cùng của giai đoạn League Phase Champions League với một tâm thế đầy lo âu. Hiện tại, đội bóng miền Nam nước Ý đang đứng ở vị trí thứ 25 trên bảng xếp hạng tổng với vỏn vẹn 8 điểm sau 7 trận. Đây là vị trí nằm ngay sát nhóm bị loại, buộc thầy trò HLV Antonio Conte phải giành điểm nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng Play-off. Tuy nhiên, phong độ gần đây của Napoli đang có dấu hiệu bất ổn rõ rệt. Trận thua bạc nhược 0-3 trước Juventus tại Serie A mới đây đã phơi bày nhiều điểm yếu ở hàng thủ. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Napoli chỉ có duy nhất 1 chiến thắng, còn lại là 3 trận hòa và 1 thất bại. Dù vậy, điểm tựa lớn nhất của họ chính là “thánh địa” Diego Armando Maradona. Tại sân nhà, Napoli đang duy trì chuỗi thành tích cực kỳ ấn tượng khi bất bại cả 10 trận gần nhất (thắng 7, hòa 3), cho thấy họ luôn là một đối thủ cực kỳ khó chịu khi được tiếp sức bởi khán giả nhà.

Ngược lại, Chelsea đang cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc dưới thời tân HLV Liam Rosenior. “The Blues” hiện đang chễm chệ ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Champions League với 13 điểm sau 7 trận. Vị trí này cho phép Chelsea quyền tự quyết rất lớn để tiến thẳng vào vòng 16 đội mà không cần đá Play-off. Phong độ gần đây của đại diện nước Anh là rất thuyết phục với 2 chiến thắng liên tiếp gần nhất, ghi được 4 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Xét về phong độ sân khách, dù không quá bùng nổ như tại Stamford Bridge nhưng Chelsea luôn biết cách chắt chiu cơ hội khi đã thắng 4/10 trận xa nhà gần nhất. Đặc biệt, bản lĩnh của dàn sao Chelsea tại đấu trường châu Âu đang được đánh giá cao hơn hẳn so với sự lúng túng của Napoli ở mùa giải năm nay.

Về lịch sử đối đầu, dù hai đội không gặp nhau thường xuyên trong những năm gần đây, nhưng Chelsea luôn cho thấy cái duyên trước các đội bóng Ý ở những thời điểm quyết định. Với mức kèo Chelsea chấp -0.25, việc đặt niềm tin vào đội khách là hoàn toàn có cơ sở khi họ đang có điểm tựa tâm lý thoải mái và phong độ vào phom hơn hẳn đội chủ nhà đang khủng hoảng nhẹ. Chuyên gia soi kèo Xoi lacz TV tin tưởng Chelsea sẽ là đội thắng kèo.

Chọn: Chelsea

Soi kèo tài xỉu Napoli vs Chelsea: 1.90*2.5*1.98

Trận đấu này mang tính chất sống còn với Napoli, buộc họ phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, hàng thủ của Napoli mùa này tại Champions League lại thi đấu khá tệ khi đã để thủng lưới tới 12 bàn sau 7 trận. Đây sẽ là cơ hội vàng để các chân sút đang có phong độ cao bên phía Chelsea như Palmer hay Joao Pedro khai thác khoảng trống từ những pha phản công. Thống kê cũng cho thấy Chelsea là đội bóng có lối chơi cởi mở khi ghi tới 14 bàn tại giải đấu năm nay. Với việc một bên buộc phải công và một bên phản công sắc bén, kịch bản về một trận đấu có nhiều bàn thắng là rất khả quan.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Napoli vs Chelsea: 2.13*0*1.78

Chelsea thường có thói quen nhập cuộc chủ động ngay từ đầu. Thống kê chỉ ra rằng “The Blues” thường xuyên có bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1 ở 4/6 trận gần nhất tại Champions League. Trong khi đó, Napoli với áp lực tâm lý nặng nề dễ mắc sai lầm ở hệ thống phòng ngự ngay từ sớm. Với kèo đồng banh (0) trong hiệp 1, lựa chọn Chelsea sẽ an toàn hơn khi họ sở hữu những cầu thủ có khả năng gây đột biến cao ngay từ những phút đầu.

Chọn: Chelsea

Napoli 1-2 Chelsea (Chọn Chelsea và Tài trận).