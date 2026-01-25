Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Monaco vs Juventus lúc 3h00 ngày 29/1/2026

Nhận định soi kèo Monaco vs Juventus lúc 3h00 ngày 29/1/2026

  • 04:09 - 26/01/2026

Soi kèo Châu Á Monaco vs Juventus: 0.95*+0/0.5**0.99

Arsenal đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại vòng bảng khi đứng đầu bảng với thành tích toàn thắng sau 7 lượt trận, giành trọn 21 điểm tuyệt đối. Đội bóng thành London ghi tới 20 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn, hiệu số +18 – con số cho thấy sự áp đảo hoàn toàn so với phần còn lại.

Theo bảng xếp hạng, Monaco đứng thứ 21 với 9 điểm sau 7 trận, trong khi Juventus xếp thứ 15 với 12 điểm. Sự chênh lệch không quá lớn, tuy nhiên Juventus vẫn được đánh giá nhỉnh hơn về sự ổn định và kinh nghiệm trận mạc. Monaco sau 7 vòng đấu mới chỉ thắng 2 trận, hòa 3 và thua 2. Họ ghi 8 bàn nhưng để lọt lưới tới 14 bàn, hiệu số -6 cho thấy hàng thủ thiếu chắc chắn, đặc biệt khi gặp các đội chơi kỷ luật. Dù có lợi thế sân nhà, Monaco thường gặp khó khi bị đối thủ kiểm soát tuyến giữa.

nhan-dinh-soi-keo-monaco-vs-juventus-luc-3h00-ngay-29-1-2026
Nhận định soi kèo Monaco vs Juventus lúc 3h00 ngày 29/1/2026

Ở chiều ngược lại, Juventus thi đấu thực dụng hơn với 3 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ 1 thất bại. Họ ghi 14 bàn, thủng lưới 10 lần, hiệu số +4. Lối chơi của “Bà đầm già” không quá hoa mỹ nhưng cực kỳ khó chịu, đặc biệt trong các trận đấu có tính chất chặt chẽ như thế này. Nhà cái ra kèo Juventus chấp 0.5, cho thấy niềm tin vào khả năng giành chiến thắng của đội khách. Với kinh nghiệm và sự già dặn, Juventus là lựa chọn đáng tin cậy hơn.

Monaco thường chơi khá cởi mở trên sân nhà nhưng điều đó cũng khiến họ dễ lộ khoảng trống ở hàng phòng ngự. Trước đối thủ có khả năng kiểm soát nhịp độ và phản công sắc bén như Juventus, Monaco rất dễ rơi vào thế bị động nếu dâng cao đội hình. Juventus không cần thắng đậm, họ chỉ cần một trận đấu chắc chắn, tận dụng tốt các tình huống cố định hoặc sai lầm của đối phương. Với cách đá chặt chẽ, Juventus nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận và chờ thời cơ kết liễu. Đây là trận đấu mà sự khác biệt nằm ở bản lĩnh và khả năng chịu áp lực – yếu tố Juventus làm tốt hơn Monaco.

Chọn: Juventus

Soi kèo Tài xỉu Monaco vs Juventus: 0.95*2.5/3**0.99

Mức kèo tài xỉu được đưa ra là 2.5/3 bàn, tương đối cao nếu xét đến tính chất thận trọng của Juventus. Monaco có hàng thủ không tốt nhưng trước các đối thủ mạnh, họ thường chơi chậm lại và ưu tiên sự an toàn. Juventus cũng không phải đội bóng có xu hướng chơi đôi công, nhất là trên sân khách. Những trận đấu của Juventus thường có nhịp độ vừa phải và ít bàn thắng. Với thế trận chặt chẽ, khả năng cao trận đấu sẽ diễn ra giằng co, số bàn thắng khó vượt mốc 3 nhiều khả năng xảy ra  người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

nhan-dinh-soi-keo-monaco-vs-juventus-luc-3h00-ngay-29-1-2026
Tỷ lệ trận đấu giữa Monaco vs Juventus

Soi kèo Hiệp 1 Monaco vs Juventus: 0.95*+0/0.5**0.99

Hiệp 1 nhiều khả năng Juventus sẽ nhập cuộc thận trọng nhưng vẫn chiếm ưu thế về kiểm soát bóng. Monaco thường không quá mạnh trong khâu nhập cuộc, trong khi Juventus có xu hướng tận dụng tốt những sai lầm sớm của đối phương Kèo hiệp 1 Juventus chấp -0.5 là lựa chọn có cơ sở khi đội khách có thể sớm tạo lợi thế.

Chọn: Juventus hiệp 1

Đội hình dự kiến

Monaco: Updating

Juventus: Updating

Dự đoán tỉ số trận đấu: Monaco 0-1 Juventus (Chọn Juventus và Xỉu trận)

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Nhận định soi kèo Barcelona vs Copenhagen lúc 3h00 ngày 29/1/2026

Nhận định soi kèo Barcelona vs Copenhagen lúc 3h00 ngày 29/1/2026
Nhận định soi kèo Arsenal vs Kairat lúc 3h00 ngày 29/1/2026

Nhận định soi kèo Arsenal vs Kairat lúc 3h00 ngày 29/1/2026
Nhận định soi kèo Liverpool vs Qarabag lúc 03h00 ngày 29/1/2026

Nhận định soi kèo Liverpool vs Qarabag lúc 03h00 ngày 29/1/2026
Nhận định soi kèo Dortmund vs Inter lúc 03h00 ngày 29/1/2026

Nhận định soi kèo Dortmund vs Inter lúc 03h00 ngày 29/1/2026
Nhận định soi kèo Benfica vs Real Madrid lúc 03h00 ngày 29/1/2026

Nhận định soi kèo Benfica vs Real Madrid lúc 03h00 ngày 29/1/2026
Arsenal bùng nổ ở châu lục, nhưng ngai vàng nước Anh mới là đích đến cuối cùng

Arsenal bùng nổ ở châu lục, nhưng ngai vàng nước Anh mới là đích đến cuối cùng

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.