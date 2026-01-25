Nhận định soi kèo Monaco vs Juventus lúc 3h00 ngày 29/1/2026

Soi kèo Châu Á Monaco vs Juventus: 0.95*+0/0.5**0.99

Arsenal đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại vòng bảng khi đứng đầu bảng với thành tích toàn thắng sau 7 lượt trận, giành trọn 21 điểm tuyệt đối. Đội bóng thành London ghi tới 20 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn, hiệu số +18 – con số cho thấy sự áp đảo hoàn toàn so với phần còn lại.

Theo bảng xếp hạng, Monaco đứng thứ 21 với 9 điểm sau 7 trận, trong khi Juventus xếp thứ 15 với 12 điểm. Sự chênh lệch không quá lớn, tuy nhiên Juventus vẫn được đánh giá nhỉnh hơn về sự ổn định và kinh nghiệm trận mạc. Monaco sau 7 vòng đấu mới chỉ thắng 2 trận, hòa 3 và thua 2. Họ ghi 8 bàn nhưng để lọt lưới tới 14 bàn, hiệu số -6 cho thấy hàng thủ thiếu chắc chắn, đặc biệt khi gặp các đội chơi kỷ luật. Dù có lợi thế sân nhà, Monaco thường gặp khó khi bị đối thủ kiểm soát tuyến giữa.

Ở chiều ngược lại, Juventus thi đấu thực dụng hơn với 3 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ 1 thất bại. Họ ghi 14 bàn, thủng lưới 10 lần, hiệu số +4. Lối chơi của “Bà đầm già” không quá hoa mỹ nhưng cực kỳ khó chịu, đặc biệt trong các trận đấu có tính chất chặt chẽ như thế này. Nhà cái ra kèo Juventus chấp 0.5, cho thấy niềm tin vào khả năng giành chiến thắng của đội khách. Với kinh nghiệm và sự già dặn, Juventus là lựa chọn đáng tin cậy hơn.

Monaco thường chơi khá cởi mở trên sân nhà nhưng điều đó cũng khiến họ dễ lộ khoảng trống ở hàng phòng ngự. Trước đối thủ có khả năng kiểm soát nhịp độ và phản công sắc bén như Juventus, Monaco rất dễ rơi vào thế bị động nếu dâng cao đội hình. Juventus không cần thắng đậm, họ chỉ cần một trận đấu chắc chắn, tận dụng tốt các tình huống cố định hoặc sai lầm của đối phương. Với cách đá chặt chẽ, Juventus nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận và chờ thời cơ kết liễu. Đây là trận đấu mà sự khác biệt nằm ở bản lĩnh và khả năng chịu áp lực – yếu tố Juventus làm tốt hơn Monaco.

Chọn: Juventus

Soi kèo Tài xỉu Monaco vs Juventus: 0.95*2.5/3**0.99

Mức kèo tài xỉu được đưa ra là 2.5/3 bàn, tương đối cao nếu xét đến tính chất thận trọng của Juventus. Monaco có hàng thủ không tốt nhưng trước các đối thủ mạnh, họ thường chơi chậm lại và ưu tiên sự an toàn. Juventus cũng không phải đội bóng có xu hướng chơi đôi công, nhất là trên sân khách. Những trận đấu của Juventus thường có nhịp độ vừa phải và ít bàn thắng. Với thế trận chặt chẽ, khả năng cao trận đấu sẽ diễn ra giằng co, số bàn thắng khó vượt mốc 3 nhiều khả năng xảy ra người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Monaco vs Juventus: 0.95*+0/0.5**0.99

Hiệp 1 nhiều khả năng Juventus sẽ nhập cuộc thận trọng nhưng vẫn chiếm ưu thế về kiểm soát bóng. Monaco thường không quá mạnh trong khâu nhập cuộc, trong khi Juventus có xu hướng tận dụng tốt những sai lầm sớm của đối phương Kèo hiệp 1 Juventus chấp -0.5 là lựa chọn có cơ sở khi đội khách có thể sớm tạo lợi thế.

Chọn: Juventus hiệp 1

Đội hình dự kiến

Monaco: Updating

Juventus: Updating