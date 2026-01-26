Nhận định soi kèo Man City vs Galatasaray lúc 03h00 ngày 29/1/2026

Soi kèo Châu Á Man City vs Galatasaray: 2.00*2*1.90

Lượt trận cuối cùng vòng League Phase Champions League, Man City sẽ tiếp Galatasaray trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng lọt vào top 8. Đây không phải trận đấu quá khó khăn và nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ có được điều mình cần.

Man City đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, bằng điểm với các đội trong top 8 nhưng kém hiệu số bàn thắng. Rõ ràng trận thua ở lượt đấu trước rất tai hại với thầy trò HLV Pep Guardiola, từ có lọi thế lớn biến thành bất lợi. Các cầu thủ Man City buộc phải thắng ở lượt trận cuối cùng này, thậm chí thắng càng đậm càng tốt và hy vọng các trận đấu khác kết thúc với tỉ số có lợi để họ lọt vào top 8 đội mạnh nhất, qua đó tránh được 2 trận play off. Đối thủ của đội bóng nước Anh ở lượt cuối chỉ là Galatasaray nên cơ hội giành chiến thắng rất cao, nhiều khả năng Man City sẽ chơi tốt trận này và giành chiến thắng với tỉ số đậm.

Galatasaray đang có 10 điểm và đứng thứ 17. Với số điểm và vị trí như hiện tại thì đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ gần như đã chắc chắn giành vé vào vòng play off và cũng không thể chen chân vào top 8 đội bóng dẫn đầu. Mục tiêu của họ ở trận đấu ở lượt cuối là giành một kết quả tốt để có thứ hạng cao nhất có thể, họ muốn ít nhất 1 điểm ở lượt đấu này. Tuy nhiên đến làm khách trên sân của đội bóng mạnh như Man City là trận đấu vô cùng khó khăn, nhiều khả năng Galatasray sẽ không thể làm được gì nhiều và để thua với tỉ số đậm.

Như nhận định ở trên, Man City là đội bóng được đánh giá mạnh hơn nhiều so với Galatasaray, phong độ của họ tại Champions League dù không ổn nhưng vẫn đỡ hơn chuỗi 3 trận chỉ có 1 điểm của đối thủ. Cộng với lợi thế sân nhà thì nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về Man CIty. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Man City chấp 2 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Man City

Soi kèo Tài xỉu Man City vs Galatasaray: 1.90*3.5*1.98

Man City cần thắng và thậm chí phải thắng đậm để đua hiệu số khi cần như nhận định ở trên. Với hàng công có chất lượng cao còn hàng thủ của Galatasaray không trận nào giữ sạch lưới ở các trận gần nhất thì nhiều khả năng trận đấu giữa 2 đội sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 3.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Man City vs Galatasaray: 1.80*0.75*2.11

Man City sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Galatasaray và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Man City chấp 0.75 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến