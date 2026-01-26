Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Magdeburg vs Hannover lúc 00h30 ngày 31/1/2026

Nhận định soi kèo Magdeburg vs Hannover lúc 00h30 ngày 31/1/2026

  • 15:13 - 26/01/2026

Soi kèo châu Á Magdeburg vs Hannover: 2.03*0*1.87

Magdeburg đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh cực kỳ mạnh mẽ trong giai đoạn vừa qua để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Hiện tại, dù vẫn đang xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng với 20 điểm, nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Petrik Sander đã khởi sắc rõ rệt. Đáng chú ý nhất chính là thông số bất bại 6 trên 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường (bao gồm cả các trận giao hữu chiến thuật). Họ đã có những chiến thắng đầy thuyết phục như 3-0 trước Braunschweig hay màn rượt đuổi tỷ số 3-2 nghẹt thở trước Kaiserslautern. Trận thua 1-2 trước Dresden vừa qua chỉ được xem là một tai nạn nhỏ trong chuỗi phong độ đang lên rất cao của đội bóng áo xanh.

Về phía đội khách, Hannover đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 32 điểm, một vị trí áp sát nhóm có suất thăng hạng. Dù sở hữu thứ hạng cao, nhưng phong độ gần đây của Hannover lại có phần chững lại, đặc biệt là khi phải thi đấu xa nhà. Trong 5 chuyến hành quân gần nhất tại giải hạng 2 Đức, Hannover chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng, còn lại là 2 trận hòa và 2 trận thua. Việc liên tiếp đánh rơi điểm số trước những đối thủ dưới cơ như Kaiserslautern (1-3) hay Nurnberg (1-2) cho thấy tâm lý sân khách của thầy trò HLV Christian Titz đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Khi đối đầu với một Magdeburg đang khát điểm để trụ hạng và có lợi thế sân bãi, đây sẽ là thử thách không hề nhỏ cho Hannover.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía của Hannover khi họ thắng 5, hòa 2 và thua 3 trước Magdeburg. Nhưng với bối cảnh hiện tại, khi Magdeburg đang chơi cực bốc tại sân nhà MDCC-Arena (thắng 2, hòa 1 trong 4 trận sân nhà gần nhất), cộng với việc Hannover thường xuyên “bất ổn” khi thi đấu trên sân khách, việc đặt niềm tin vào đội chủ nhà với kèo đồng banh là lựa chọn an toàn hơn. Chuyên gia soi kèo Xoilac Live tin tưởng Magdeburg sẽ là đội thắng kèo.

Chọn: Magdeburg

Soi kèo tài xỉu Magdeburg vs Hannover: 1.93*3.0*1.95

Cả Magdeburg và Hannover đều là những đội bóng có lối chơi thiên về tấn công và hàng thủ không thực sự chắc chắn. Thống kê cho thấy, Hannover sở hữu hàng công mạnh thứ 3 giải đấu với 33 bàn thắng sau 19 trận, nhưng họ cũng đã để thủng lưới tới 26 bàn. Trong khi đó, Magdeburg với tâm thế không còn gì để mất thường xuyên tạo ra những trận cầu bùng nổ bàn thắng trên sân nhà, điển hình là trận hòa 3-3 với Holstein Kiel hay thắng 3-0 trước Nurnberg. Với mức kèo tài xỉu 3.0, khả năng trận đấu nổ Tài là rất cao khi cả hai đều muốn giành 3 điểm để thực hiện mục tiêu riêng của mình.

Chọn: Tài cả trận

Tỷ lệ kèo Magdeburg vs Hannover

Soi kèo hiệp 1 Magdeburg vs Hannover: 2.01*0*1.89

Hiệp 1 dự kiến sẽ diễn ra với tốc độ rất nhanh. Magdeburg thường nhập cuộc đầy tự tin trên sân nhà và có xu hướng ghi bàn sớm để tạo lợi thế. Ở phía đối diện, Hannover cũng không phải đội bóng chơi thực dụng, họ sẵn sàng đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong 3 trận gần nhất của Magdeburg, bàn thắng đều xuất hiện ngay trong 45 phút đầu tiên. Với kèo đồng banh hiệp 1, đội chủ nhà với sự hưng phấn từ khán giả sẽ là lựa chọn sáng giá hơn để dẫn trước hoặc ít nhất là không thua trước khi bước vào giờ nghỉ.

Chọn: Magdeburg

Đội hình dự kiến Magdeburg vs Hannover

Dự đoán tỷ số Magdeburg vs Hannover

Magdeburg 3-2 Hannover (Chọn Magdeburg và Tài trận).

