Nhận định soi kèo Ludogorets vs Nice lúc 03h00 ngày 30/1/2026

Soi kèo Châu Á Ludogorets vs Nice: 1.99*0.5*1.85

Lượt trận cuối cùng vòng League Phase Europa League, Ludogorets sẽ tiếp Nice trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Trước đối thủ đã chắc chắn bị loại thì nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ có được điều mình cần.

Ludogorets là đội bóng mạnh của Bulgaria, họ thường xuyên vô địch quốc gia nhưng khi ra đấu trường châu Âu thì chỉ là đội bóng không tên tuổi. Việc thầy trò HLV Per-Mathias Høgmo vào đến vòng League Phase của Europa League đã là một thành tích tốt của đội bóng này. Thực tế cho thấy họ không phải đội bóng mạnh khi chỉ đứng thứ 25 sau 7 lượt trận với 7 điểm. Với số điểm và vị trí như hiện tại thì cơ hội lọt vào top 24 đội vẫn còn với các cầu thủ Ludogorets, điều họ cần là giành chiến thắng ở lượt đấu cuối cùng. Trước đối thủ đã chắc chắn bị loại là Nice thì nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ có được 3 điểm trận này.

Nice chơi rất tốt tại Ligue 1 mùa trước (đứng thứ tư) nên có vé dự Europa League, dù vậy đội bóng này đã gây ra nỗi thất vọng to lớn khi dự đấu trường châu Âu. Dù đá ở 1 trong 5 giải đấu hàng đầu châu lục nhưng thầy trò HLV Claude Puel chơi rất tệ, đến lượt đấu thứ 7 họ mới có 3 điểm đầu tiên của mình và như thế là không đủ để níu kéo cơ hội giành vé đi tiếp. Nice đã chắc chắn bị loại nên trận đấu cuối cùng của họ chỉ mang tính chất thủ tục. Đến làm khách trên sân của một Ludogorets rất cần điểm thì nhiều khả năng Nice sẽ phải nhận thêm một thất bại nữa.

Như nhận định ở trên, Ludogorets là đội vẫn còn mục tiêu và là đội có nhiều lý do để chơi với quyết tâm cao nhất. Cộng với lợi thế sân nhà nên đội bóng Bulgaria được đánh giá cao hơn đối thủ đến từ nước Pháp. Đây là điều sẽ khiến Ludogorets giành chiến thắng trước Nice nên với tỉ lệ kèo đội chủ nhà chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho họ thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Ludogorets

Soi kèo Tài xỉu Ludogorets vs Nice: 2.01*2.75*1.81

Các trận đấu của Nice thời gian gần đây đều có nhiều bàn, không trận đấu nào có ít hơn 3 bàn thắng. Trong khi đó Ludogorets chơi tấn công ổn nhưng hàng thủ thì liên tục để thủng lưới nên trận đấu sắp tới của họ được dự đoán có nhiều bàn thắng được ghi. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 2.75 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Ludogorets vs Nice: 2.06*0.25*1.78

Chủ nhà Ludogorets sẽ là những người chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Nice và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Ludogorets chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến