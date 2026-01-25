Nhận định soi kèo Liverpool vs Qarabag lúc 03h00 ngày 29/1/2026

Soi kèo Châu Á Liverpool vs Qarabag: 1.87*2.25*2.03

Lượt trận cuối cùng vòng League Phase Champions League, Liverpool sẽ tiếp đón Qarabaq trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để chắc chắn có vị trí trong top 8. Đây không phải điều khó thực hiện và nhiều khả năng đội bóng nước Anh sẽ dễ dàng có được điều mình cần.

Liverpool thắng 5, thua 2 sau 7 lượt đấu, họ đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, vị trí tương đối ổn. Tuy nhiên đội bóng của HLV Arne Slot đang gặp rất nhiều sức ép vì chuỗi trận đáng thất vọng ở đấu trường quốc nội, họ đã không còn khả năng cạnh tranh ngôi vô địch. Chính vì vậy Liverpool sẽ dồn sức vào Champions League, nơi họ đang chơi khá tốt. Một chiến thắng nữa sẽ giúp đội bóng nước Anh chắc chắn nằm trong top 8 đội mạnh nhất và trước đối thủ yếu như Qarabaq thì nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ không gặp nhiều khó khăn để có được điều mình cần.

Qarabaq là đội bóng được đánh giá là 1 trong vài đội yếu nhất ở Champions League, tuy nhiên họ chơi không đến nỗi nào khi có 10 điểm sau 7 lượt trận. Chiến thắng ở lượt đấu trước đã giúp đội bóng của Azerbaijan leo lên vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạn và có rất nhiều cơ hội lọt vào vòng play off. Qarabaq muốn có một kết quả tốt nữa để chắc chắn có được điều đó mà không phải quan tâm đến các trận đấu khác nhưng chuyến làm khách trên sân của Liverpool rất khó khăn, nhiều khả năng Qarabaq sẽ không thể hiện được nhiều và phải nhận trận thua với tỉ số đậm.

Liverpool được đánh giá mạnh hơn Qarabaq nhiều, vị trí của 2 đội nói lên điều đó. Cộng với lợi thế sân nhà thì nhiều khả năng đội bóng nước Anh sẽ không gặp nhiều khó khăn giành chiến thắng với tỉ số đậm. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Liverpool chấp 2.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Liverpool

Soi kèo Tài xỉu Liverpool vs Qarabag: 1.99*3.5*1.89

Liverpool ghi bàn ổn định trong các trận đấu vừa qua của mình, tuy nhiên hàng thủ của họ rất hay mắc sai lầm và thường xuyên để thủng lưới. Trong khi đó Qarabaq chơi rất ổn tại Champions League nên trận đấu được dự đoán có nhiều bàn thắng được ghi. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 3.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Liverpool vs Qarabag: 1.89*1*2.01

Liverpool sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Qarabaq và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Liverpool chấp 1 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến