Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Liverpool vs Qarabag lúc 03h00 ngày 29/1/2026

Nhận định soi kèo Liverpool vs Qarabag lúc 03h00 ngày 29/1/2026

  • 22:13 - 25/01/2026

Soi kèo Châu Á Liverpool vs Qarabag: 1.87*2.25*2.03

Lượt trận cuối cùng vòng League Phase Champions League, Liverpool sẽ tiếp đón Qarabaq trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để chắc chắn có vị trí trong top 8. Đây không phải điều khó thực hiện và nhiều khả năng đội bóng nước Anh sẽ dễ dàng có được điều mình cần.

Liverpool thắng 5, thua 2 sau 7 lượt đấu, họ đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, vị trí tương đối ổn. Tuy nhiên đội bóng của HLV Arne Slot đang gặp rất nhiều sức ép vì chuỗi trận đáng thất vọng ở đấu trường quốc nội, họ đã không còn khả năng cạnh tranh ngôi vô địch. Chính vì vậy Liverpool sẽ dồn sức vào Champions League, nơi họ đang chơi khá tốt. Một chiến thắng nữa sẽ giúp đội bóng nước Anh chắc chắn nằm trong top 8 đội mạnh nhất và trước đối thủ yếu như Qarabaq thì nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ không gặp nhiều khó khăn để có được điều mình cần.

Qarabaq là đội bóng được đánh giá là 1 trong vài đội yếu nhất ở Champions League, tuy nhiên họ chơi không đến nỗi nào khi có 10 điểm sau 7 lượt trận. Chiến thắng ở lượt đấu trước đã giúp đội bóng của Azerbaijan leo lên vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạn và có rất nhiều cơ hội lọt vào vòng play off. Qarabaq muốn có một kết quả tốt nữa để chắc chắn có được điều đó mà không phải quan tâm đến các trận đấu khác nhưng chuyến làm khách trên sân của Liverpool rất khó khăn, nhiều khả năng Qarabaq sẽ không thể hiện được nhiều và phải nhận trận thua với tỉ số đậm.

nhan-dinh-soi-keo-liverpool-vs-qarabag-luc-03h00-ngay-29-1-2026-1
Nhận định soi kèo Liverpool vs Qarabag lúc 03h00 ngày 29/1/2026

Liverpool được đánh giá mạnh hơn Qarabaq nhiều, vị trí của 2 đội nói lên điều đó. Cộng với lợi thế sân nhà thì nhiều khả năng đội bóng nước Anh sẽ không gặp nhiều khó khăn giành chiến thắng với tỉ số đậm. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Liverpool chấp 2.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Liverpool

Soi kèo Tài xỉu Liverpool vs Qarabag: 1.99*3.5*1.89

Liverpool ghi bàn ổn định trong các trận đấu vừa qua của mình, tuy nhiên hàng thủ của họ rất hay mắc sai lầm và thường xuyên để thủng lưới. Trong khi đó Qarabaq chơi rất ổn tại Champions League nên trận đấu được dự đoán có nhiều bàn thắng được ghi. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 3.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

nhan-dinh-soi-keo-liverpool-vs-qarabag-luc-03h00-ngay-29-1-2026-2
Tỉ lệ kèo Liverpool vs Qarabaq

Soi kèo Hiệp 1 Liverpool vs Qarabag: 1.89*1*2.01

Liverpool sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Qarabaq và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Liverpool chấp 1 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Liverpool 4 – 1 Qarabaq (Chọn Liverpool và Tài trận)

Từ khóa:

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Nhận định soi kèo Dortmund vs Inter lúc 03h00 ngày 29/1/2026

Nhận định soi kèo Dortmund vs Inter lúc 03h00 ngày 29/1/2026
Nhận định soi kèo Benfica vs Real Madrid lúc 03h00 ngày 29/1/2026

Nhận định soi kèo Benfica vs Real Madrid lúc 03h00 ngày 29/1/2026
Arsenal bùng nổ ở châu lục, nhưng ngai vàng nước Anh mới là đích đến cuối cùng

Arsenal bùng nổ ở châu lục, nhưng ngai vàng nước Anh mới là đích đến cuối cùng
Seedorf và Rooney thán phục tinh thần thép của Arsenal sau đêm San Siro

Seedorf và Rooney thán phục tinh thần thép của Arsenal sau đêm San Siro
Chivu thừa nhận Arsenal ở đẳng cấp cao nhất châu Âu sau đêm San Siro

Chivu thừa nhận Arsenal ở đẳng cấp cao nhất châu Âu sau đêm San Siro
Cặp tiền đạo Arsenal bùng nổ, phát tín hiệu thách thức Man United

Cặp tiền đạo Arsenal bùng nổ, phát tín hiệu thách thức Man United

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.