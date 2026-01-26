Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Lille vs Freiburg lúc 03h00 ngày 30/1/2026

Nhận định soi kèo Lille vs Freiburg lúc 03h00 ngày 30/1/2026

  • 22:25 - 26/01/2026

Soi kèo Châu Á Lille vs Freiburg: 2.00*0.5*1.84

Lượt đấu cuối cùng vòng League Phase Europa League, Lille sẽ tiếp Freiburg trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để chắc chắn có vé đi tiếp. Nhưng với phong độ tệ hại vừa qua thì mục tiêu này xem ra khó thành hiện thực.

Lille đứng thứ 5 mùa giải trước tại Ligue 1 và có vé dự Europa League, mùa này họ cũng đang đứng thứ 5 nhưng phong độ của thầy trò HLV Bruno Génésio thời gian qua là rất tệ khi để thua cả 5 trận gần nhất trên mọi mặt trận. Tại Europa League Lille thi đấu không thành công khi mới có 9 điểm cùng vị trí thứ 21, số điểm chưa chắc chắn nằm trong top 24 nên họ cần một chiến thắng ở lượt đấu cuối cùng để không bị loại. Tuy nhiên đối thủ của các cầu thủ Lille lại là đội bóng đang có phong độ cao là Freiburg nên xem ra cơ hội giành chiến thắng không cao, nhiều khả năng đội bóng chủ nhà chỉ có được kết quả hòa.

Khác với Lille, Freiburg đang chơi rất thành công tại Europa League dù họ không được đánh giá cao. Vị trí thứ 3 ở thời điểm hiện tại khiến đội bóng nước Đức gần như đã chắc chắn có vị trí trong top 8 đội dẫn đầu. Phong độ của thầy trò HLV Julian Schuster thời gian gần đây là rất ổn khi chỉ thua 1/5 trận gần nhất, ở trận đấu cuối cùng vòng League Phase các cầu thủ Freiburg không bắt buộc phải thắng. Trong bối cảnh còn phải tập trung cho Bundesliga và phải đá sân khách thì nhiều khả năng Freiburg sẽ có kết quả hòa ở trận đấu này.

Như nhận định ở trên, phong độ của Freiburg tốt hơn Lille nhiều. Tuy nhiên đội bóng nước Pháp lại có lợi thế sân nhà, có đội hình được đánh giá nhỉnh hơn và là đội cần chiến thắng hơn. Từ các con số thống kê này thì nhiều khả năng trận đấu kết thúc với tỉ số hòa, nên với tỉ lệ kèo Lille chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho Freiburg thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Freiburg

Soi kèo Tài xỉu Lille vs Freiburg: 1.92*2.5*1.90

Các trận đấu của Lille thời gian gần đây không có trận nào có ít hơn 3 bàn thắng, trong khi đó hàng công của Freiburg chơi rất ổn các trận gần đây của mình khi liên tục ghi bàn. Trong bối cảnh đội chủ nhà cần chơi tấn công để tìm kiếm chiến thắng thì trận đấu giữa 2 đội sẽ có khá nhiều bàn thắng được ghi. Nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Tỉ lệ kèo Lille vs Freiburg

Soi kèo Hiệp 1 Lille vs Freiburg: 2.07*0.25*1.77

Lille sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn về phía khung thành Freiburg nhưng rất có thể hàng thủ chơi không tốt sẽ khiến đội chủ nhà để thủng lưới dù ghi được bàn. Hiệp 1 vì thế khép lại với tỉ số hòa nên với tỉ lệ kèo là Lille chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Freiburg thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Lille 2 – 2 Freiburg (Chọn Freiburg và Tài trận)

