Soi kèo Châu Á Lazio vs Genoa: 0.95*-0.5/1**0.99

Trận đấu giữa Lazio vs Genoa tại vòng đấu tiếp theo của Serie A 2025–26 sẽ diễn ra vào lúc 02h45 ngày 31/01/2026 (giờ Việt Nam) trên sân Stadio Olimpico. Đây là cặp đấu được đánh giá khá chênh lệch khi Lazio đang nằm ở nửa trên bảng xếp hạng, trong khi Genoa vẫn loay hoay ở nhóm cuối và chưa tạo được sự an tâm về phong độ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Lazio đứng thứ 9 với 29 điểm sau 22 vòng, trong khi Genoa xếp thứ 16 với 23 điểm. Khoảng cách này chưa đủ an toàn cho Genoa, nhưng cũng cho thấy Lazio đang có vị thế tốt hơn trong cuộc đua mùa này. Lazio sở hữu thành tích khá cân bằng với 7 chiến thắng, 8 trận hòa và 7 thất bại, ghi 21 bàn và chỉ để thủng lưới 19 lần. Điểm mạnh lớn nhất của đội bóng áo xanh là khả năng giữ cấu trúc đội hình và chơi kỷ luật, đặc biệt trong những trận đấu gặp các đối thủ yếu hơn.

Ở chiều ngược lại, Genoa dù vừa có chiến thắng 3–2 trước Bologna nhưng đó mới chỉ là điểm sáng hiếm hoi. Tổng thể mùa giải của họ vẫn rất thiếu ổn định với 9 trận thua, hàng thủ thường xuyên để lộ khoảng trống khi bị ép sân. Việc phải làm khách tại Olimpico rõ ràng không mang lại nhiều lợi thế cho Genoa. Mức kèo Lazio chấp -0.5 phản ánh đúng tương quan lực lượng và phong độ hai đội. Với bối cảnh hiện tại, Lazio có đủ khả năng giành chiến thắng tối thiểu.

Lịch sử đối đầu đang hoàn toàn nghiêng về phía Lazio. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Lazio toàn thắng và đặc biệt không để Genoa ghi bàn. 3 lần chạm trán gần nhất tại Serie A đều kết thúc với tỷ số cách biệt (3–0, 2–0, 3–0). Về mặt lối chơi, Lazio thường triển khai bóng chắc chắn từ tuyến dưới, không quá vội vàng nhưng rất hiệu quả khi đối thủ để lộ sai lầm. Trước một Genoa có xu hướng chơi thấp và phụ thuộc nhiều vào phản công, Lazio càng dễ áp đặt thế trận.

Genoa mùa này thường gặp vấn đề khi phải đối đầu với các đội có khả năng kiểm soát bóng tốt. Khi bị dẫn trước, Genoa cũng thiếu phương án tấn công rõ ràng để lật ngược tình thế. Điều này khiến họ thường rơi vào thế bế tắc trong những chuyến làm khách khó khăn. Nếu Lazio duy trì được sự tập trung và không chủ quan, khả năng cao họ sẽ kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu.

Chọn: Lazio

Soi kèo Tài xỉu Lazio vs Genoa: 0.95*2.5/3**0.99

Nhà cái đưa ra mức tài xỉu 2 bàn, cho thấy trận đấu được dự báo không có quá nhiều bàn thắng. Thống kê cho thấy các trận đấu giữa Lazio và Genoa thường diễn ra với nhịp độ vừa phải. Genoa ưu tiên phòng ngự, trong khi Lazio cũng không phải đội bóng có xu hướng dồn ép ghi nhiều bàn khi đã nắm lợi thế. Ngoài ra, hàng công của Genoa không có hiệu suất cao khi làm khách, còn Lazio thường chọn cách chơi an toàn sau khi dẫn bàn. Với kịch bản này, khả năng trận đấu chỉ dừng lại ở 1–2 bàn thắng là khá cao nhiều khả năng người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Lazio vs Genoa: 0.95*-0/0.5**0.99

Lazio thường nhập cuộc khá chủ động trên sân nhà, nhất là trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Genoa lại hay gặp khó trong 45 phút đầu khi chưa bắt nhịp tốt với cường độ trận đấu. Kèo hiệp 1 Lazio -0.5 là lựa chọn có cơ sở, bởi đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ tìm cách sớm tạo lợi thế để kiểm soát thế trận ngay từ đầu.

Chọn: Lyon hiệp 1

Đội hình dự kiến

Lazio: Updating

Genoa: Updating