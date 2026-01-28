Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Kasimpasa vs Samsunspor lúc 00h00 ngày 31/1/2026

Nhận định soi kèo Kasimpasa vs Samsunspor lúc 00h00 ngày 31/1/2026

  • 13:56 - 28/01/2026

Soi kèo Châu Á Kasimpasa vs Samsunspor: 1.87*-0.25*2.03

Kasimpasa và Samsunspor, 2 đội đang có phong độ không tốt sẽ đối đầu với nhau tại vòng 20 giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng. Trận đấu được đánh giá khá cân bằng và đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ có 3 điểm trọn vẹn.

Kasimpasa đứng thứ 10 mùa giải trước, vị trí không cao nhưng cũng không đến nỗi lệ. Mùa giải năm nay đội bóng của HLV Emre Belözoğlu muốn làm tốt hơn nhưng mọi thứ lại không như họ mong muốn. Họ không thắng 5 vòng gần nhất và tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, hiện tại Kasimpasa chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm nên nếu không chơi tốt hơn thì nguy cơ xuống hạng vào cuối mùa là rất cao. Chính vì vậy các cầu thủ Kasimpasa muốn có một kết quả tốt ở vòng đấu thứ 20 này, tuy nhiên với việc phải đối đầu với một Samsunspor mạnh hơn và cũng rất cần điểm thì nhiều khả năng lợi thế sân nhà là chưa đủ để họ có điểm.

Samsunspor cũng đang chơi tệ mùa này so với những gì họ có được mùa trước. Thầy trò HLV Thomas Reis không thắng 5 vòng gần nhất và tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, các cầu thủ Samsunspor không thể chơi tệ hơn được nữa và họ cần một chiến thắng ở vòng đấu thứ 20 này. Chỉ phải đến làm khách trên sân của đội đang có phong độ kém cỏi như Kasimpasa là cơ hội tốt để giành chiến thắng, nhiều khả năng Samsunspor sẽ chơi tốt hơn ở trận đấu này và ra về với 3 điểm trọn vẹn.

nhan-dinh-soi-keo-kasimpasa-vs-samsunspor-luc-00h00-ngay-31-1-2026-1
Nhận định soi kèo Kasimpasa vs Samsunspor lúc 00h00 ngày 31/1/2026

Phong độ của cả 2 đội đều không tốt như nhận định ở trên, nhưng so về chất lượng đội hình thì Samsunspor là đội được đánh giá cao hơn. Nhiều khả năng trong hoàn cảnh này đó là điều sẽ giúp họ chơi tốt hơn và giành chiến thắng. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Samsunspor chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội khách thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Samsunspor

Soi kèo Tài xỉu Kasimpasa vs Samsunspor: 1.84*2.25*2.04

Hàng công của cả Kasimpasa và Samsunspor đều chơi không tốt ở chuỗi trận không thắng vừa qua, mỗi đội chỉ ghi 1 bàn ở 2 trận gần nhất. Đây là điều sẽ khiến trận đấu giữa 2 đội có ít bàn thắng được ghi. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 2.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

nhan-dinh-soi-keo-kasimpasa-vs-samsunspor-luc-00h00-ngay-31-1-2026-2
Tỉ lệ kèo Kasimpasa vs Samsunspor

Soi kèo Hiệp 1 Kasimpasa vs Samsunspor: 2.20*0*1.73

Trong 45 phút đầu tiên Samsunspor sẽ là những người chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn về phía khung thành Kasimpasa nhưng rất có thể hàng công chơi không tốt sẽ khiến họ không thể ghi bàn. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi nên với tỉ lệ kèo là 0 thì người chơi nên chọn kèo Hòa cho nửa đầu trận đấu này.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Kasimpasa 0 – 1 Samsunspor (Chọn Samsunspor và Xỉu trận)

Từ khóa:

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Ajax quay xe sang Norgaard sau khi MU đóng sập cửa vụ Ugarte

Ajax quay xe sang Norgaard sau khi MU đóng sập cửa vụ Ugarte
Ông lớn Serie A để mắt Gabriel Jesus, Arsenal đứng trước bài toán khó

Ông lớn Serie A để mắt Gabriel Jesus, Arsenal đứng trước bài toán khó
Rosenior thận trọng với Mudryk: Chelsea chưa vội khép lại cánh cửa

Rosenior thận trọng với Mudryk: Chelsea chưa vội khép lại cánh cửa
Cole Palmer – ‘báu vật’ bất khả xâm phạm trong dự án Chelsea

Cole Palmer – ‘báu vật’ bất khả xâm phạm trong dự án Chelsea
Nhận định soi kèo Antalyaspor vs Trabzonspor lúc 00h00 ngày 31/1/2026

Nhận định soi kèo Antalyaspor vs Trabzonspor lúc 00h00 ngày 31/1/2026
Nhận định soi kèo Cologne vs Wolfsburg lúc 2h30 ngày 31/1/2026

Nhận định soi kèo Cologne vs Wolfsburg lúc 2h30 ngày 31/1/2026

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.