Nhận định soi kèo Kasimpasa vs Samsunspor lúc 00h00 ngày 31/1/2026

Soi kèo Châu Á Kasimpasa vs Samsunspor: 1.87*-0.25*2.03

Kasimpasa và Samsunspor, 2 đội đang có phong độ không tốt sẽ đối đầu với nhau tại vòng 20 giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng. Trận đấu được đánh giá khá cân bằng và đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ có 3 điểm trọn vẹn.

Kasimpasa đứng thứ 10 mùa giải trước, vị trí không cao nhưng cũng không đến nỗi lệ. Mùa giải năm nay đội bóng của HLV Emre Belözoğlu muốn làm tốt hơn nhưng mọi thứ lại không như họ mong muốn. Họ không thắng 5 vòng gần nhất và tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, hiện tại Kasimpasa chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm nên nếu không chơi tốt hơn thì nguy cơ xuống hạng vào cuối mùa là rất cao. Chính vì vậy các cầu thủ Kasimpasa muốn có một kết quả tốt ở vòng đấu thứ 20 này, tuy nhiên với việc phải đối đầu với một Samsunspor mạnh hơn và cũng rất cần điểm thì nhiều khả năng lợi thế sân nhà là chưa đủ để họ có điểm.

Samsunspor cũng đang chơi tệ mùa này so với những gì họ có được mùa trước. Thầy trò HLV Thomas Reis không thắng 5 vòng gần nhất và tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, các cầu thủ Samsunspor không thể chơi tệ hơn được nữa và họ cần một chiến thắng ở vòng đấu thứ 20 này. Chỉ phải đến làm khách trên sân của đội đang có phong độ kém cỏi như Kasimpasa là cơ hội tốt để giành chiến thắng, nhiều khả năng Samsunspor sẽ chơi tốt hơn ở trận đấu này và ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Phong độ của cả 2 đội đều không tốt như nhận định ở trên, nhưng so về chất lượng đội hình thì Samsunspor là đội được đánh giá cao hơn. Nhiều khả năng trong hoàn cảnh này đó là điều sẽ giúp họ chơi tốt hơn và giành chiến thắng. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Samsunspor chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội khách thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Samsunspor

Soi kèo Tài xỉu Kasimpasa vs Samsunspor: 1.84*2.25*2.04

Hàng công của cả Kasimpasa và Samsunspor đều chơi không tốt ở chuỗi trận không thắng vừa qua, mỗi đội chỉ ghi 1 bàn ở 2 trận gần nhất. Đây là điều sẽ khiến trận đấu giữa 2 đội có ít bàn thắng được ghi. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 2.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Kasimpasa vs Samsunspor: 2.20*0*1.73

Trong 45 phút đầu tiên Samsunspor sẽ là những người chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn về phía khung thành Kasimpasa nhưng rất có thể hàng công chơi không tốt sẽ khiến họ không thể ghi bàn. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi nên với tỉ lệ kèo là 0 thì người chơi nên chọn kèo Hòa cho nửa đầu trận đấu này.

