Nhận định soi kèo FCSB vs Fenerbahce lúc 03h00 ngày 30/1/2026

Soi kèo Châu Á FCSB vs Fenerbahce: 1.90*-1*1.94

Lượt trận cuối vòng League Phase Europa League, FCSB sẽ tiếp Fenerbahce trên sân nhà với mục tiêu không gì khác ngoài giành chiến thắng để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Tuy nhiên trước đối thủ mạnh hơn nhiều và cũng cần điểm thì khả năng đội chủ nhà sẽ không thể đạt được mục đích.

FCSB là đội bóng của Romania, họ vô địch quốc gia mùa trước nhưng khi ra đấu trường châu Âu thì đội bóng này chưa có bất kỳ dấu ấn gì đáng kể. Việc lọt vào vòng League Phase của Europa League cũng có thể coi là chấp nhận được với thầy trò HLV Elias Charalambous, họ muốn giành vé đi tiếp nhưng với 6 điểm hiện có cùng vị trí thứ 29 thì hy vọng đó vô cùng mong manh. FCSB buộc phải thắng trận đấu cuối cùng của mình thì mới có hy vọng lọt vào top 24, nhưng trước đối thủ mạnh như Fenerbahce thì xem ra cơ hội có điểm không cao, nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ để thua trận này.

Fenerbahce là đội bóng mạnh của Thổ Nhĩ kỳ, mục tiêu của họ là đấu trường Champions League nhưng một lần nữa lại không thể lọt vào vòng League Phase. Dù mục tiêu là vậy nhưng những kết quả tại Europa League cho thấy đây là đấu trường phù hợp với họ, việc mới có 11 điểm sau 7 lượt trận là kết quả không thể khiến người hâm mộ hài lòng. Nguy cơ bị loại rất thấp nhưng hy vọng lọt vào top 8 cũng gần như bằng 0, Fenerbahce muốn thắng lượt trận cuối cùng để có vị trí cao nhất có thể. Đến làm khách trên sân của FCSB không phải trận đấu quá khó khăn, nhiều khả năng đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chơi áp đảo và ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Như nhận định ở trên, đội khách Fenerbahce được đánh giá mạnh hơn chủ nhà FCSB nhiều. Phong độ của họ cũng tốt hơn khi đội chủ nhà thua cả 4 trận gần nhất nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận này thuộc về họ. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Fenerbahce chấp 1 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Fenerbahce

Soi kèo Tài xỉu FCSB vs Fenerbahce: 1.96*2.75*1.86

Hàng thủ FCSB đang chơi rất tệ khi thủng lưới 8 bàn ở 2 trận gần nhất, trong khi đó Fenerbahce vẫn chơi rất ổn ở mặt trận tấn công nên nhiều khả năng đội chủ nhà lại thủng lưới nhiều trận này. Trận đấu giữa 2 đội vì thế có khá nhiều bàn thắng được ghi nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.75 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 FCSB vs Fenerbahce: 1.78*-0.5*2.06

Fenerbahce sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành FCSB và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Fenerbahce chấp 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấ