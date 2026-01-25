Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Dortmund vs Inter lúc 03h00 ngày 29/1/2026

  • 21:30 - 25/01/2026

Soi kèo Châu Á Dortmund vs Inter: 2.09*0*1.81

Dortmund sẽ tiếp Inter trên sân nhà ở lượt trận cuối cùng vòng League Phase Champions League. Cả 2 đội đều cần chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ có được điều mình cần.

Dortmund đang đứng thứ 2 tại Bundesliga nhưng khoảng cách với đội đầu bảng Bayern là rất xa nên mục tiêu của họ ở đấu trường quốc nội có lẽ chỉ là một vị trí trong top 4. Ở Champions League đội bóng của HLV Nico Kovac đang có 11 điểm cùng vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Có lẽ họ đã nằm trong top 24 đội nhưng các cầu thủ Dortmund muốn có một kết quả tốt ở lượt đấu cuối cùng để có vị trí cao hơn, qua đó giành lợi thế ở trận play off. Một chiến thắng trước Inter thời điểm này không phải nhiệm vụ quá khó khăn và nhiều khả năng lợi thế sân nhà sẽ giúp họ đạt được mục đích.

Inter vẫn đang chơi tốt tại Serie A nhưng vấn đề của đội bóng này từ đầu mùa giải là đá các trận cầu đinh rất tệ, họ không thắng các đối thủ cạnh tranh ở Serie A còn ở Champions League, sau khi thắng 4 trận đấu trước cấc đội yếu thì Inter đã thua cả 3 lượt trận gần đây khi gặp các đối thủ mạnh hơn. 3 trận thua đó khiến họ vẫn chỉ có 12 điểm và cơ hội lọt vào top 8 là rất mong manh, Inter cần thắng để nuôi hy vọng lọt vào top 8 nhưng với viêc phải làm khách trên sân của Dortmund đang chơi tốt thì nhiều khả năng đội bóng Italia sẽ phải nhận một trận thua nữa.

Như nhận định ở trên, Inter mùa này chơi rất tệ khi đối đầu với các đối thủ mạnh. Trong khi đó Dortmund chơi tương đối tốt các trận gần nhất của mình và chất lượng đội hình của họ được đánh giá ngang bằng với đội bóng Italia. Cộng với lợi thế được đá sân nhà thì nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về Dortmund nên với tỉ lệ kèo là 0 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng nước Đức thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Dortmund

Soi kèo Tài xỉu Dortmund vs Inter: 1.92*2.75*1.96

Có 12 bàn thắng được ghi ở 2 trận gần nhất của Inter, các trận của Dortmund cũng thường xuyên có nhiều bàn thắng. Cộng với việc cả 2 đội đều muốn thắng thì trận đấu sắp tới sẽ lại có nhiều bàn. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 2.75 thi người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Tỉ lệ kèo Dortmund vs Inter

Soi kèo Hiệp 1 Dortmund vs Inter: 2.06*0*1.84

45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với khá nhiều cơ hội ghi bàn được Dortmund và Inter tạo ra về phía khung thành của nhau. Rất có thể cả 2 đội đều ghi được bàn, qua đó bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo hiệp 1 là 0 thì người chơi nên chọn kèo Hòa cho nửa đầu trận đấu này.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Dortmund 3 – 2 Inter (Chọn Dortmund và Tài trận)

Từ khóa:

Bình Luận

