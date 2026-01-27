Soi kèo Châu Á Cologne vs Wolfsburg: 0.95*-0.5/1**0.99

Cuộc đối đầu giữa Cologne vs Wolfsburg diễn ra vào lúc 02h30 ngày 31/1/2026 trong khuôn khổ Bundesliga hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi cả hai đội đều đang nằm ở nhóm giữa bảng xếp hạng và cần điểm để cải thiện vị trí. Cologne có lợi thế sân nhà RheinEnergieStadion, nhưng Wolfsburg với lối chơi khó chịu chắc chắn không dễ bị khuất phục.

Theo kèo nhà cái, Cologne được xếp cửa trên với mức chấp -0/0.5, cho thấy giới chuyên môn đánh giá cao lợi thế sân nhà của đội bóng này. Trên bảng xếp hạng Bundesliga hiện tại, Cologne đang đứng thứ 10, trong khi Wolfsburg xếp thứ 12, sự chênh lệch là không lớn. Cologne sau 19 vòng đấu có phong độ khá thất thường với 5 chiến thắng, 5 trận hòa và 9 thất bại. Hàng công ghi được 28 bàn nhưng hàng thủ để lọt lưới tới 32 bàn, cho thấy đội bóng này thường xuyên gặp khó khi bị đối thủ gây sức ép liên tục. Tuy nhiên, trên sân nhà, Cologne vẫn chơi khá quyết liệt và không dễ bị bắt nạt.

Wolfsburg cũng không khá hơn là bao khi đứng ngay sau Cologne. Sau 19 trận, Wolfsburg có 5 thắng, 4 hòa và 10 thua, ghi 28 bàn nhưng để thủng lưới tới 41 bàn – một trong những hàng thủ tệ nhất nửa dưới bảng xếp hạng. Đặc biệt, Wolfsburg thi đấu sân khách thiếu ổn định và thường mất thế trận trước các đội có khả năng pressing tốt. Với lợi thế sân nhà cùng mức chấp nhẹ, Cologne là lựa chọn hợp lý hơn ở kèo châu Á.

Cologne nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với thế trận chủ động, pressing ngay từ khu vực giữa sân nhằm hạn chế khả năng triển khai bóng của Wolfsburg. Tuy nhiên, điểm yếu của Cologne vẫn nằm ở hàng phòng ngự khi họ thường để lộ khoảng trống nếu dâng cao đội hình. Wolfsburg không phải đội bóng mạnh trong việc kiểm soát thế trận nhưng lại khá nguy hiểm ở các tình huống phản công. Dù vậy, việc phải thi đấu trên sân khách khiến Wolfsburg khó triển khai lối chơi quen thuộc, đặc biệt khi Cologne luôn chơi quyết liệt tại RheinEnergieStadion.

Trận đấu này được dự đoán sẽ diễn ra với nhịp độ trung bình, không quá nhanh nhưng đầy toan tính. Sự khác biệt có thể đến từ những tình huống cố định hoặc sai lầm cá nhân.

Chọn: Cologne

Soi kèo Tài xỉu Cologne vs Wolfsburg: 0.95*2.5/3**0.99

Nhà cái đưa ra mức kèo tài xỉu 3 bàn, khá cao so với mặt bằng các trận đấu có sự góp mặt của Cologne. Thống kê cho thấy cả hai đội đều có hàng thủ không tốt, tuy nhiên khi đối đầu trực tiếp ở những trận cầu quan trọng, họ thường chơi thận trọng hơn. Cologne trên sân nhà có xu hướng ưu tiên sự an toàn, trong khi Wolfsburg đá sân khách thường giảm nhịp độ và tập trung phòng ngự.

Với thế trận giằng co và không đội nào quá vượt trội, khả năng trận đấu xuất hiện nhiều bàn thắng là không cao nhiều khả năng người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Cologne vs Wolfsburg: 0.95*-0/0.5**0.99

Kèo hiệp 1 được niêm yết ở mức đồng banh (0) cho thấy nhà cái dự đoán hiệp đấu đầu tiên sẽ diễn ra cân bằng. Cologne dù có lợi thế sân nhà nhưng thường nhập cuộc khá chậm, trong khi Wolfsburg ưu tiên phòng ngự chặt chẽ ở nửa đầu trận. Khả năng cao hai đội sẽ thăm dò lẫn nhau trong hiệp 1 và chưa có nhiều cơ hội rõ ràng được tạo ra.

Chọn: Lyon hiệp 1

Đội hình dự kiến

Cologne: Updating

Wolfsburg: Updating