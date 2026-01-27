Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Cologne vs Wolfsburg lúc 2h30 ngày 31/1/2026

Nhận định soi kèo Cologne vs Wolfsburg lúc 2h30 ngày 31/1/2026

  • 22:18 - 27/01/2026

Soi kèo Châu Á Cologne vs Wolfsburg: 0.95*-0.5/1**0.99

Cuộc đối đầu giữa Cologne vs Wolfsburg diễn ra vào lúc 02h30 ngày 31/1/2026 trong khuôn khổ Bundesliga hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi cả hai đội đều đang nằm ở nhóm giữa bảng xếp hạng và cần điểm để cải thiện vị trí. Cologne có lợi thế sân nhà RheinEnergieStadion, nhưng Wolfsburg với lối chơi khó chịu chắc chắn không dễ bị khuất phục.

Theo kèo nhà cái, Cologne được xếp cửa trên với mức chấp -0/0.5, cho thấy giới chuyên môn đánh giá cao lợi thế sân nhà của đội bóng này. Trên bảng xếp hạng Bundesliga hiện tại, Cologne đang đứng thứ 10, trong khi Wolfsburg xếp thứ 12, sự chênh lệch là không lớn. Cologne sau 19 vòng đấu có phong độ khá thất thường với 5 chiến thắng, 5 trận hòa và 9 thất bại. Hàng công ghi được 28 bàn nhưng hàng thủ để lọt lưới tới 32 bàn, cho thấy đội bóng này thường xuyên gặp khó khi bị đối thủ gây sức ép liên tục. Tuy nhiên, trên sân nhà, Cologne vẫn chơi khá quyết liệt và không dễ bị bắt nạt.

nhan-dinh-soi-keo-cologne-vs-wolfsburg-luc-2h30-ngay-31-1-2026
Nhận định soi kèo Cologne vs Wolfsburg lúc 2h30 ngày 31/1/2026

Wolfsburg cũng không khá hơn là bao khi đứng ngay sau Cologne. Sau 19 trận, Wolfsburg có 5 thắng, 4 hòa và 10 thua, ghi 28 bàn nhưng để thủng lưới tới 41 bàn – một trong những hàng thủ tệ nhất nửa dưới bảng xếp hạng. Đặc biệt, Wolfsburg thi đấu sân khách thiếu ổn định và thường mất thế trận trước các đội có khả năng pressing tốt. Với lợi thế sân nhà cùng mức chấp nhẹ, Cologne là lựa chọn hợp lý hơn ở kèo châu Á.

Cologne nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với thế trận chủ động, pressing ngay từ khu vực giữa sân nhằm hạn chế khả năng triển khai bóng của Wolfsburg. Tuy nhiên, điểm yếu của Cologne vẫn nằm ở hàng phòng ngự khi họ thường để lộ khoảng trống nếu dâng cao đội hình. Wolfsburg không phải đội bóng mạnh trong việc kiểm soát thế trận nhưng lại khá nguy hiểm ở các tình huống phản công. Dù vậy, việc phải thi đấu trên sân khách khiến Wolfsburg khó triển khai lối chơi quen thuộc, đặc biệt khi Cologne luôn chơi quyết liệt tại RheinEnergieStadion.

Trận đấu này được dự đoán sẽ diễn ra với nhịp độ trung bình, không quá nhanh nhưng đầy toan tính. Sự khác biệt có thể đến từ những tình huống cố định hoặc sai lầm cá nhân.

Chọn: Cologne

Soi kèo Tài xỉu Cologne vs Wolfsburg: 0.95*2.5/3**0.99

Nhà cái đưa ra mức kèo tài xỉu 3 bàn, khá cao so với mặt bằng các trận đấu có sự góp mặt của Cologne. Thống kê cho thấy cả hai đội đều có hàng thủ không tốt, tuy nhiên khi đối đầu trực tiếp ở những trận cầu quan trọng, họ thường chơi thận trọng hơn. Cologne trên sân nhà có xu hướng ưu tiên sự an toàn, trong khi Wolfsburg đá sân khách thường giảm nhịp độ và tập trung phòng ngự.

Với thế trận giằng co và không đội nào quá vượt trội, khả năng trận đấu xuất hiện nhiều bàn thắng là không cao nhiều khả năng người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

nhan-dinh-soi-keo-cologne-vs-wolfsburg-luc-2h30-ngay-31-1-2026
Tỷ lệ trận đấu giữa Cologne vs Wolfsburg

Soi kèo Hiệp 1 Cologne vs Wolfsburg: 0.95*-0/0.5**0.99

Kèo hiệp 1 được niêm yết ở mức đồng banh (0) cho thấy nhà cái dự đoán hiệp đấu đầu tiên sẽ diễn ra cân bằng. Cologne dù có lợi thế sân nhà nhưng thường nhập cuộc khá chậm, trong khi Wolfsburg ưu tiên phòng ngự chặt chẽ ở nửa đầu trận. Khả năng cao hai đội sẽ thăm dò lẫn nhau trong hiệp 1 và chưa có nhiều cơ hội rõ ràng được tạo ra.

Chọn: Lyon hiệp 1

Đội hình dự kiến

Cologne: Updating

Wolfsburg: Updating

Dự đoán tỉ số trận đấu: Cologne 2-0 Wolfsburg (Chọn Cologne và Xỉu trận)

Từ khóa:

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Ajax quay xe sang Norgaard sau khi MU đóng sập cửa vụ Ugarte

Ajax quay xe sang Norgaard sau khi MU đóng sập cửa vụ Ugarte
Ông lớn Serie A để mắt Gabriel Jesus, Arsenal đứng trước bài toán khó

Ông lớn Serie A để mắt Gabriel Jesus, Arsenal đứng trước bài toán khó
Rosenior thận trọng với Mudryk: Chelsea chưa vội khép lại cánh cửa

Rosenior thận trọng với Mudryk: Chelsea chưa vội khép lại cánh cửa
Cole Palmer – ‘báu vật’ bất khả xâm phạm trong dự án Chelsea

Cole Palmer – ‘báu vật’ bất khả xâm phạm trong dự án Chelsea
Nhận định soi kèo Antalyaspor vs Trabzonspor lúc 00h00 ngày 31/1/2026

Nhận định soi kèo Antalyaspor vs Trabzonspor lúc 00h00 ngày 31/1/2026
Nhận định soi kèo Espanyol vs Alaves lúc 3h00 ngày 31/1/2026

Nhận định soi kèo Espanyol vs Alaves lúc 3h00 ngày 31/1/2026

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.