Nhận định soi kèo Celtic vs Utrecht lúc 03h00 ngày 30/1/2026

Soi kèo châu Á Celtic vs Utrecht: 1.81*1.25*2.03

Celtic bước vào lượt trận thứ 8 vòng bảng Europa League với mục tiêu buộc phải thắng để củng cố vị trí trong nhóm đi tiếp. Hiện tại, đại diện Scotland đang đứng thứ 24 trên bảng xếp hạng với 8 điểm sau 7 trận. Phong độ gần đây của “The Hoops” nhìn chung khá ổn định khi họ bất bại 4/5 trận gần nhất (thắng 3, hòa 1). Đặc biệt, phong độ sân nhà của Celtic vẫn là điểm tựa vững chắc, tại thánh địa Celtic Park, họ đã giành tới 7 chiến thắng trong 10 lần đón khách gần đây. Dưới sức ép của hơn 6 vạn khán giả, Celtic thường chơi tấn công áp đảo ngay từ đầu, minh chứng là những chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Dundee Utd hay Kilmarnock mới đây.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Utrecht đang trải qua một mùa giải châu Âu thảm họa. Đội bóng Hà Lan hiện xếp thứ 34/36 đội, gần như đã chắc chắn bị loại khi chỉ có duy nhất 1 điểm sau 7 vòng đấu. Phong độ gần đây của Utrecht là cực kỳ báo động với chuỗi 5 trận toàn thua trên mọi đấu trường. Đáng chú ý hơn, phong độ sân khách của thầy trò HLV Utrecht là nỗi khiếp sợ cho chính các cổ động viên nhà khi họ đã trải qua 10 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng khi rời xa tổ ấm (thua tới 7 trận). Với một hàng thủ lỏng lẻo và tâm lý rệu rã, việc phải hành quân đến Scotland lúc này là thử thách quá tầm đối với đội khách.

Lịch sử đối đầu trong quá khứ ghi nhận mỗi đội có 1 chiến thắng vào năm 2010, nhưng ở thời điểm hiện tại, sự chênh lệch về phong độ và quyết tâm là quá lớn. Với mức chấp 1.25 trái, Celtic hoàn toàn đủ khả năng vượt rào nhờ lợi thế sân bãi và sự khủng hoảng trầm trọng của đối thủ.

Chọn: Celtic

Soi kèo tài xỉu Celtic vs Utrecht: 1.80*2.75*2.02

Thống kê cho thấy hàng công của Celtic thường thi đấu rất bùng nổ trên sân nhà, trong khi hàng thủ của Utrecht lại đang để thủng lưới đều đặn (nhận tới 11 bàn thua trong chuỗi 5 trận thất bại vừa qua). Với việc Utrecht không còn gì để mất và Celtic cần chỉ số phụ để đua tranh thứ hạng, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra cởi mở. Tỷ lệ Tài Xỉu 2.75 là con số khá “thơm” khi 68% các trận đấu của Celtic mùa này đều nổ Tài. Một chiến thắng cách biệt với nhiều bàn thắng là kịch bản rất dễ xảy ra. Chuyên gia soi kèo Xoilac Net tin tưởng trận đấu sẽ về Tài.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Celtic vs Utrecht: 1.81*0.5*2.03

Celtic thường có thói quen đánh phủ đầu khi thi đấu tại Celtic Park. Trước một Utrecht thường xuyên để thủng lưới sớm trong hiệp 1 ở những chuyến làm khách gần đây, đội bóng Scotland nhiều khả năng sẽ có bàn thắng dẫn trước ngay trong 45 phút đầu tiên để ổn định thế trận. Với kèo chấp 0.5 trong hiệp 1, lựa chọn chủ nhà là phương án an toàn. Chọn: Celtic

Chọn: Celtic

Đội hình dự kiến Celtic vs Utrecht

Celtic: Schmeichel, Tierney, Trusty, Scales, Araujo, McGregor, Odin Holm, Engels, Maeda, Nygren, Yang Hyun-jun.

Utrecht: Barkas, Horemans, Didden, Eerdhuijzen, El Karouani, Engwanda Ongena, Bozdogan, Cathline, De Wit, Karlsson, Rodriguez.

Dự đoán tỷ số Celtic vs Utrecht

Celtic 3-0 Utrecht (Chọn Celtic và Tài trận).