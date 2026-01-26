Nhận định soi kèo Bristol City vs Derby County lúc 03h00 ngày 31/1/2026

Soi kèo châu Á Bristol City vs Derby County: 2.06*0.5*1.84

Bristol City bước vào vòng đấu thứ 30 với tâm thế khá tự tin sau khi vừa giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Sheffield Wednesday. Hiện tại, đội chủ sân Ashton Gate đang tạm xếp vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Championship với 43 điểm. Phong độ gần đây của “The Robins” có sự trồi sụt nhất định khi thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, điểm tựa lớn nhất của họ chính là sân nhà Ashton Gate. Trong 10 trận gần nhất được chơi tại tổ ấm của mình, Bristol City đã giành tới 6 chiến thắng. Đặc biệt, họ thường xuyên có những màn hủy diệt đối thủ tại đây như trận thắng 5-1 trước Watford hay 5-0 trước Portsmouth, cho thấy khả năng tận dụng ưu thế sân bãi cực tốt.

Phía bên kia chiến tuyến, Derby County cũng đang bám đuổi quyết liệt khi đứng thứ 11 với 42 điểm, chỉ kém đối thủ đúng 1 điểm. Phong độ của “The Rams” thời gian qua cũng tương đương với chủ nhà khi thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 lần ra sân gần đây. Dẫu vậy, Derby County lại đang là một trong những đội bóng “đi khách” khó chịu nhất giải đấu. Trong 10 trận sân khách gần nhất, họ thắng tới 6 trận và chỉ để thua 3. Lối chơi thực dụng và kỷ luật giúp họ liên tiếp ca khúc khải hoàn trên sân của Charlton hay Sheffield Wed. Sự lỳ lợm này biến Derby thành một thách thức không nhỏ cho bất kỳ đội chủ nhà nào muốn giành trọn 3 điểm.

Về lịch sử đối đầu, Bristol City đang chiếm ưu thế vượt trội khi thắng 6/10 lần gặp nhau gần nhất. Đặc biệt, tại sân nhà, họ đã thắng 4/5 lần gần nhất tiếp đón Derby. Dù đội khách đang có phong độ sân khách rất cao, nhưng với cái dớp thường xuyên trắng tay tại Ashton Gate cùng đội hình đang sứt mẻ vì chấn thương (vắng Carlton Morris, Dion Sanderson), Derby County sẽ rất khó để đứng vững trước sức ép từ phía chủ nhà. Chuyên gia soi kèo Xoilac TV tin tưởng Bristol City sẽ là đội thắng kèo.

Chọn: Bristol City

Soi kèo tài xỉu Bristol City vs Derby County: 1.90*2.25*1.98

Mức kèo tài xỉu 2.25 là con số khá khiêm tốn nếu nhìn vào hiệu suất ghi bàn của Bristol City trên sân nhà. Thống kê cho thấy “The Robins” luôn chơi tấn công rất rực lửa tại Ashton Gate với trung bình hơn 2 bàn mỗi trận trong các thắng lợi gần đây. Trong khi đó, Derby County dù chơi thực dụng nhưng cũng rất biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ khi phản công. Trận lượt đi giữa hai đội cũng đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Với việc cả hai đang cạnh tranh trực tiếp cho một vị trí trong nhóm đá play-off thăng hạng, kịch bản về một trận đấu đôi công hấp dẫn và có từ 3 bàn thắng trở lên là hoàn toàn khả thi.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Bristol City vs Derby County: 2.14*0.25*1.77

Bristol City thường có thói quen nhập cuộc rất nhanh khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà. Ở các trận đấu gần đây tại Ashton Gate, họ thường xuyên vươn lên dẫn trước ngay trong 45 phút đầu tiên. Ngược lại, Derby County dù chơi chắc chắn nhưng thường mất một khoảng thời gian đầu để bắt nhịp với áp lực từ khán đài. Với việc chấp 0.25 trong hiệp 1, lựa chọn chủ nhà sẽ mang lại sự an tâm hơn khi họ đang sở hữu những mũi công đạt phong độ cao như Scott Twine hay Anis Mehmeti.

Chọn: Bristol City

Đội hình dự kiến Bristol City vs Derby County

Dự đoán tỷ số Bristol City vs Derby County

Bristol City 2-1 Derby County (Chọn Bristol City và Tài trận).