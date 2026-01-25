Nhận định soi kèo Benfica vs Real Madrid lúc 03h00 ngày 29/1/2026

Soi kèo Châu Á Benfica vs Real Madrid: 1.98*-1.75*1.92

Lượt trận cuối cùng vòng League Phase Champions League, Benfica sẽ tiếp Real Madrid trên sân nhà với mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng để nuôi hy vọng mong manh lọt vào top 24 đội. Đây là nhiệm vụ quá khó khăn bởi đối thủ mạnh hơn họ khá nhiều.

Benfica chơi rất tệ tại Champions League dù họ được đánh giá khá cao, họ khởi đầu với những trận thua và sau khi HLV Jose Mourinho lên nắm quyền thì tình thế cũng không có gì khác biệt. Với 6 điểm sau 7 lượt đấu cùng vị trí thứ 29 thì nguy cơ bị loại của đội bóng Bồ Đào Nha là rất cao. Họ cần thắng ở trận đấu cuối cùng này để nuôi hy vọng chen lên top 24 đội, tuy nhiên trước một Real Madrid mạnh hơn nhiều và cũng cần điểm để giữ vị trí trong top 8 thì nhiều khả năng Benfica sẽ phải nhận thêm một trận thua nữa.

Real Madrid đang có 15 điểm sau 7 lượt đấu cùng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, vị trí không đến nỗi tệ dù họ đã có những trận thua rất đáng thất vọng. Đội bóng của HLV Alvero Arbeloa có rất nhiều cơ hội để nằm trong top 8 đội dẫn đầu, họ cần thắng để chắc chắn đạt được mục đích nhưng 1 trận hòa có khi cũng là đủ. Dù vậy chắc chắn các cầu thủ Real Madrid vẫn sẽ quyết tâm giành chiến thắng để khẳng định sức mạnh của mình khi vẫn có nhiều nghi ngờ về lối đá của họ. Chính vì vậy nhiều khả năng Real Madrid sẽ chơi đúng với khả năng và thắng Benfica ở lượt đấu cuối cùng vòng League Phase.

Như nhận định ở trên, Real Madrid là đội có chất lượng đội hình tốt hơn hẳn so với Benfica, phong độ của đội khách cũng tốt hơn hẳn đội chủ nhà (thắng 3 trận gần nhất so với thắng 1, thua 2) nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận này thuộc về họ. Vậy nên với tỉ lệ kèo Real Madrid chấp 1.75 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Real Madrid

Soi kèo Tài xỉu Benfica vs Real Madrid: 1.85*3*2.02

Các trận đấu gần nhất của Benfica không trận nào có nhiều hơn 2 bàn thắng trong đó hàng công của đội bóng này chơi không hề tốt, còn Real Madrid chơi tấn công cũng không ổn định khi làm khách khả năng họ cũng không thể ghi nhiều bàn. Trận đấu vì thế sẽ có ít bàn thắng được ghi nên với kèo tổng số bàn thắng là 3 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Benfica vs Real Madrid: 2.07*-0.25*1.83

Real Madrid sẽ là những người chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Benfica và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Real Madrid chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến