Nhận định soi kèo Aston Villa vs Red Bull Salzburg lúc 03h00 ngày 30/1/2026

Soi kèo châu Á Aston Villa vs Red Bull Salzburg: 1.99*-1.25*1.85

Aston Villa bước vào lượt trận cuối cùng của vòng phân hạng Europa League với một vị thế cực kỳ vững chắc. Hiện tại, đại diện nước Anh đang chễm chệ ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 18 điểm sau 7 trận (6 thắng, 1 thua). Phong độ gần đây của thầy trò HLV Unai Emery vẫn duy trì được sự ổn định cần thiết với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đặc biệt, chiến thắng 2-0 trước Newcastle ngay trên sân khách vừa qua đã tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho đội chủ sân Villa Park trước khi trở lại đấu trường châu lục.

Tại “thánh địa” Villa Park, phong độ của Aston Villa thực sự khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ. Trong 10 trận sân nhà gần đây nhất, họ giành tới 9 chiến thắng và chỉ để sảy chân duy nhất 1 lần trước Everton. Những “ông lớn” như Manchester City, Arsenal hay Manchester United đều đã phải trắng tay ra về khi hành quân đến đây. Sức mạnh tấn công đa dạng cùng khả năng kiểm soát thế trận cực tốt trên mặt cỏ quen thuộc là cơ sở để tin rằng đội bóng thành Birmingham sẽ áp đặt lối chơi ngay từ đầu.

Ở chiều ngược lại, Red Bull Salzburg đang trải qua một mùa giải châu Âu đầy khó khăn khi chỉ xếp ở vị trí thứ 28 với vỏn vẹn 6 điểm. Dù vẫn đang dẫn đầu giải VĐQG Áo, nhưng khi bước ra biển lớn, đội bóng của tập đoàn Red Bull lại lộ rõ sự non nớt. Phong độ sân khách chính là “gót chân Achilles” của họ; tại Europa League năm nay, Salzburg đã để thua cả 3 trận xa nhà trước Lyon, Bologna và Freiburg mà không ghi nổi một bàn thắng danh dự nào. Với tâm lý yếu kém khi đi khách, việc phải đối đầu với một Aston Villa đang thăng hoa là thử thách quá tầm đối với đội bóng nước Áo.

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất và chọn đội thắng kèo: Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau trong một trận đấu chính thức tại Europa League. Tuy nhiên, xét về tương quan lực lượng và phong độ hủy diệt trên sân nhà của Villa so với sự bạc nhược khi đi khách của Salzburg, mức chấp -1.25 hoàn toàn nằm trong khả năng vượt rào của đội chủ nhà. Chuyên gia soi kèo Xoilac TV tin tưởng Aston Villa sẽ là đội thắng kèo.

Chọn: Aston Villa

Soi kèo tài xỉu Aston Villa vs Red Bull Salzburg: 1.94*3.0*1.88

Hàng công của Aston Villa đang vận hành rất trơn tru với sự tỏa sáng của Ollie Watkins và sự hỗ trợ đắc lực từ tuyến hai. Thống kê cho thấy tại Villa Park, đội bóng này thường xuyên ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận. Trong khi đó, dù chơi tệ trên sân khách tại EL, nhưng Salzburg vẫn là đội bóng có lối chơi cởi mở đặc trưng của hệ thống Red Bull. Họ buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng lọt vào nhóm play-off (top 24), vì vậy Salzburg sẽ không thể chơi tử thủ. Một thế trận đôi công sẽ giúp trận đấu dễ dàng chạm mốc 3 bàn thắng.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Aston Villa vs Red Bull Salzburg: 1.93*0.5*1.91

Với lợi thế sân nhà, HLV Unai Emery chắc chắn sẽ chỉ đạo các học trò dâng cao gây áp lực ngay sau tiếng còi khai cuộc để sớm kết liễu đối thủ. Aston Villa thường có thói quen nhập cuộc rất chủ động và ghi bàn sớm trong hiệp 1 tại sân nhà (như trong trận gặp Nottingham hay Arsenal). Ngược lại, hàng thủ của Salzburg thường mất tập trung trong 45 phút đầu tiên khi phải chịu sức ép liên tục. Khả năng đội chủ nhà dẫn trước 1-0 trước giờ nghỉ giải lao là rất cao.

Chọn: Aston Villa

Đội hình dự kiến Aston Villa vs Red Bull Salzburg

Dự đoán tỷ số Aston Villa vs Red Bull Salzburg

Aston Villa 3-1 Red Bull Salzburg (Chọn Aston Villa và Tài trận).