Chivu thừa nhận Arsenal ở đẳng cấp cao nhất châu Âu sau đêm San Siro.

Sau thất bại 1-3 ngay trên sân nhà, HLV Cristian Chivu cho rằng Arsenal hiện là một trong hai tập thể mạnh nhất Champions League, sánh ngang với Bayern Munich.

Chivu thừa nhận Arsenal ở đẳng cấp cao nhất châu Âu

Nguồn tin của truc tiep bong da xác nhận, rạng sáng nay, Inter Milan đã phải chấp nhận trận thua thuyết phục trước Arsenal trong khuôn khổ lượt thứ 7 vòng phân hạng Champions League. Kết quả 1-3 không chỉ phản ánh sự hiệu quả của đại diện nước Anh, mà còn cho thấy khoảng cách rõ rệt về chiều sâu đội hình giữa hai đội.

Arsenal bước vào trận đấu tại San Siro với đội hình được xoay tua mạnh. Dù Mikel Arteta thực hiện tới bảy sự thay đổi so với trận hòa Nottingham Forest cuối tuần trước, Pháo thủ vẫn vận hành trơn tru và giữ được cường độ thi đấu rất cao.

Ngay trong hiệp một, cú đúp của Gabriel Jesus đã đặt Inter vào thế rượt đuổi. Sang hiệp hai, khi đội chủ nhà buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, Viktor Gyokeres vào sân từ ghế dự bị và tung đòn kết liễu, khép lại một buổi tối hoàn hảo cho Arsenal.

Phát biểu với Amazon Prime sau trận, HLV Cristian Chivu không che giấu sự thất vọng, nhưng thẳng thắn thừa nhận đối thủ vượt trội. Ông cho rằng Inter đã cố gắng bám trụ, đặc biệt trong giai đoạn tỷ số còn cân bằng, song sự khác biệt xuất hiện rõ rệt sau các điều chỉnh nhân sự của Arsenal.

Theo Chivu, Inter từng có thời điểm chơi tốt khi tỷ số là 1-1 và tạo ra vài cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, việc không tận dụng được những khoảnh khắc thuận lợi đã khiến đội bóng Italy phải trả giá. Ông nhấn mạnh Arsenal sở hữu những cầu thủ vào sân thay người có thể ngay lập tức thay đổi cục diện.

Nhà cầm quân người Romania đánh giá rất cao chiều sâu đội hình của Arsenal. Ông cho rằng đây là yếu tố then chốt ở Champions League, nơi lịch thi đấu dày đặc và cường độ thi đấu luôn ở mức khắc nghiệt. Khi Inter bắt đầu hụt hơi, Arsenal vẫn duy trì được tốc độ, sức ép và sự sắc bén trong các pha xử lý cuối cùng.

Chivu cũng dành lời khen cho lối chơi tổng thể của Pháo thủ, nhấn mạnh họ hội tụ đủ các yếu tố của một ứng viên vô địch: tốc độ, chất lượng cá nhân, khả năng tranh chấp và sự hiệu quả trước khung thành. Theo ông, Arsenal xứng đáng giành chiến thắng vì họ tận dụng cơ hội tốt hơn.

Chiến thắng tại San Siro giúp Arsenal chính thức giành vé vào vòng 16 đội và chắc suất kết thúc vòng phân hạng trong top 2, qua đó nắm lợi thế lớn ở giai đoạn knock-out khi được đá lượt về trên sân nhà.

Khép lại buổi phỏng vấn, Chivu đưa ra nhận định đáng chú ý. Ông cho rằng ở thời điểm hiện tại, Arsenal cùng Bayern Munich là hai đội bóng có phong độ và sức mạnh ấn tượng nhất Champions League. Dù vậy, vị HLV này cũng nhấn mạnh rằng ở các vòng đấu loại trực tiếp, mọi kịch bản đều có thể xảy ra và bản lĩnh mới là yếu tố quyết định số phận.