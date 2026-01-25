Arteta tự hào về tinh thần thép của Arsenal sau đêm San Siro lịch sử.

Mikel Arteta nhấn mạnh bản lĩnh và sự gan dạ của các học trò sau khi Arsenal quật ngã Inter Milan 3-1, qua đó tạo nên cột mốc chưa từng có tại Champions League.

Arteta tự hào về tinh thần thép của Arsenal

Theo nguồn tin của truc tiep bong da, chiến thắng ngay trên sân San Siro không chỉ mang ý nghĩa ba điểm, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho vị thế của Arsenal tại Champions League mùa này. Trước một Inter Milan giàu kinh nghiệm và cực kỳ khó chịu, Pháo thủ vẫn giữ được sự chủ động để khép lại trận đấu với tỷ số 3-1 đầy thuyết phục.

Kết quả ấy giúp Arsenal lần đầu tiên trong lịch sử thiết lập chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp tại các cúp châu Âu. Sau trận, HLV Mikel Arteta không giấu được niềm tự hào khi nói về tinh thần chiến đấu của toàn đội.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ rằng Arsenal đã bước vào trận đấu với một mục tiêu rất rõ ràng: chơi một trận đấu đặc biệt. Theo ông, để đánh bại Inter ngay tại “chảo lửa” San Siro, các cầu thủ buộc phải đạt trạng thái gần như hoàn hảo cả về chiến thuật lẫn tâm lý thi đấu.

Arteta đặc biệt nhấn mạnh đến cách Arsenal kiểm soát cảm xúc. Trong bối cảnh Inter liên tục gây sức ép và sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào, việc giữ được sự bình tĩnh là yếu tố sống còn. Ông cho rằng các học trò đã thể hiện sự quyết liệt đúng lúc, cùng với chất lượng cá nhân đủ cao để tạo ra khác biệt.

Theo Arteta, chiến thắng này không đến từ may mắn. Arsenal chấp nhận mạo hiểm, dám chơi bóng theo cách của mình trước một đối thủ rất giỏi trong việc khai thác khoảng trống. Tuy nhiên, Pháo thủ hiểu rằng nếu kiên định và đủ dũng cảm, họ hoàn toàn có thể làm tổn thương hàng thủ Inter – và thực tế trên sân đã chứng minh điều đó.

Một trong những điểm sáng lớn của trận đấu là màn tái xuất của Cristhian Mosquera. Trung vệ trẻ này mới chỉ bình phục chấn thương nhưng vẫn được Arteta tin tưởng đá chính. Trong hơn 70 phút có mặt trên sân, Mosquera chơi chững chạc, chắc chắn và góp phần quan trọng vào sự ổn định của hàng thủ.

Arteta dành nhiều lời khen cho Mosquera, cho rằng đây là minh chứng cho tinh thần chuyên nghiệp và nỗ lực phi thường. Theo kế hoạch ban đầu, cầu thủ này cần thêm ít nhất hai tuần để sẵn sàng, nhưng sự cố gắng của bản thân Mosquera cùng đội ngũ y tế đã giúp anh trở lại sớm hơn dự kiến.

Nói về kỷ lục 7 trận toàn thắng, Arteta thừa nhận đây là điều không hề dễ dàng ở sân chơi Champions League. Với ông, chuỗi trận này phản ánh khát vọng tiến bộ liên tục và sự ổn định trong lối chơi của Arsenal, chứ không đơn thuần là những con số thống kê.

Dù vậy, chiến lược gia 42 tuổi cũng nhanh chóng kéo các học trò trở lại mặt đất. Ông khẳng định Arsenal sẽ tận hưởng niềm vui chiến thắng trong chốc lát, trước khi tập trung tối đa cho thử thách tiếp theo tại Ngoại hạng Anh.

Cuối tuần này, Pháo thủ sẽ đối đầu Manchester United – một trận đấu lớn khác đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Với Arteta, chiến thắng trước Inter chỉ là bước đệm, còn hành trình phía trước của Arsenal vẫn rất dài và đầy thách thức.