Arsenal bùng nổ ở châu lục, nhưng ngai vàng nước Anh mới là đích đến cuối cùng

Phong độ thăng hoa tại Champions League đang đưa Arsenal lên một tầm vóc mới, song với Mikel Arteta, cuộc đua Ngoại hạng Anh mới là thước đo cho tham vọng và bản lĩnh thực sự.

Arsenal bùng nổ ở châu lục

Như xem truc tiep bong da hom nay đã đưa tin, Arsenal đang trải qua giai đoạn khiến cả châu Âu phải dè chừng. Dưới bàn tay của Mikel Arteta, đội bóng Bắc London không chỉ chơi đẹp mắt mà còn đạt đến mức độ hiệu quả đáng kinh ngạc ở Champions League. Bảy chiến thắng liên tiếp tại sân chơi danh giá nhất lục địa là con số chưa từng xuất hiện trong lịch sử câu lạc bộ.

Trận thắng 3-1 trước Inter Milan là minh họa rõ ràng nhất cho sức mạnh ấy. Đội bóng đang dẫn đầu Serie A gần như không có cơ hội phản kháng trước cách Arsenal kiểm soát thế trận. Từ nhịp độ thi đấu, khả năng pressing cho đến sự sắc bén trong các pha kết liễu, tất cả đều cho thấy Pháo thủ đã sẵn sàng đối đầu bất kỳ ông lớn nào.

Không chỉ Inter, những thử thách khác cũng lần lượt bị khuất phục. Bayern Munich rời Emirates sau 45 phút đầu tiên đầy ác mộng, còn Athletic Bilbao cũng không thể tận dụng lợi thế sân nhà hồi đầu mùa. Arsenal giờ đây không còn ngại những chuyến làm khách tại các “chảo lửa” khắp châu Âu.

Nền móng cho chuỗi trận thuyết phục ấy đến từ sự ổn định đáng kinh ngạc của hàng thủ. William Saliba và Gabriel Magalhaes tạo thành bức tường vững chắc trước khung thành David Raya. Ở tuyến giữa, Declan Rice cùng Martin Zubimendi giúp Arsenal kiểm soát không gian và nhịp chơi, trong khi Bukayo Saka liên tục tạo khác biệt ở những thời điểm then chốt.

Trên hàng công, nỗi lo về một “số 9” đích thực phần nào được xoa dịu. Gabriel Jesus và Viktor Gyokeres thay nhau ghi bàn, còn Kai Havertz chuẩn bị trở lại để bổ sung thêm phương án chiến thuật cho Arteta.

Dù vậy, việc Arsenal chơi hay ở Champions League không đồng nghĩa danh hiệu này phải được ưu tiên hơn tất cả. Thực tế, trong bối cảnh đội bóng chỉ có một FA Cup sau nhiều năm tái thiết, bất kỳ chiếc cúp lớn nào cũng đáng trân trọng. Nhưng xét trên hành trình dài hạn, Ngoại hạng Anh mới là mục tiêu mang tính bản lề.

Arsenal hiện tạo ra khoảng cách an toàn trên đỉnh bảng sau nhiều vòng đấu. Một chức vô địch quốc nội sẽ chấm dứt hơn hai thập kỷ chờ đợi, đồng thời xóa bỏ ký ức cay đắng về những mùa giải liên tiếp cán đích ở vị trí thứ hai. Đó không chỉ là danh hiệu, mà còn là lời khẳng định về sự trưởng thành.

Champions League luôn chứa đựng yếu tố may rủi của bóng đá cúp. Lịch sử từng chứng kiến những nhà vô địch không phải tập thể ổn định nhất mùa giải. Ngược lại, ngôi vương Ngoại hạng Anh sau 38 vòng đấu là phần thưởng cho sự bền bỉ và bản lĩnh cao nhất.

Nếu Arteta đưa Arsenal lên đỉnh nước Anh, đó sẽ là dấu mốc mở ra một chu kỳ thống trị mới. Khi vị thế trong nước đã được khẳng định, vinh quang châu Âu có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.