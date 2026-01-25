Alan Shearer cho rằng PSG sẽ là rào cản lớn nhất của Arsenal tại Champions League

Dù thừa nhận Arsenal đang sở hữu phong độ và chiều sâu đội hình ấn tượng, Alan Shearer tin rằng tham vọng vô địch Champions League của Pháo thủ nhiều khả năng sẽ bị chặn lại bởi sức mạnh của PSG.

Nguồn tin của Xoilac Net xác nhận, chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Inter Milan tiếp tục đưa Arsenal trở thành tâm điểm tại đấu trường Champions League mùa này. Màn trình diễn thuyết phục trước một đối thủ hàng đầu châu Âu giúp đội bóng của Mikel Arteta không chỉ duy trì mạch toàn thắng, mà còn sớm đặt một chân vào vòng knock-out.

Cú đúp của Gabriel Jesus cùng bàn thắng kết liễu của Viktor Gyokeres cho thấy Arsenal đang đạt trạng thái gần như hoàn hảo. Không chỉ hiệu quả trong tấn công, Pháo thủ còn thể hiện sự lì lợm và kỷ luật đáng kể khi phải làm khách tại San Siro.

Chứng kiến màn trình diễn đó, Alan Shearer đã dành nhiều lời khen trên sóng Amazon Prime. Huyền thoại bóng đá Anh thừa nhận Arsenal đang sở hữu “một cơ hội rất thực tế” để tiến sâu tại Champions League năm nay.

Theo Shearer, điều khiến ông ấn tượng nhất không chỉ nằm ở những ngôi sao trên sân, mà còn ở cách HLV Mikel Arteta xoay tua đội hình. Dù thay đổi nhân sự liên tục, Arsenal vẫn giữ được nhịp độ chơi bóng và khả năng áp đặt thế trận, kể cả trước các đội bóng lớn tại châu Âu.

Tuy nhiên, khi bàn đến danh hiệu cao nhất, Shearer lại tỏ ra thận trọng. Cựu tiền đạo của Newcastle cho rằng Arsenal vẫn thiếu một điều gì đó để bước lên đỉnh châu lục, và vật cản lớn nhất của họ nhiều khả năng sẽ đến từ nước Pháp.

Theo nhận định của Shearer, Paris Saint-Germain mới là đội bóng có đủ yếu tố để thống trị Champions League mùa này. Ông tin rằng nếu Arsenal tiến vào trận chung kết, đối thủ ngăn họ chạm tay vào cúp bạc rất có thể chính là PSG.

Khi được hỏi về kịch bản chung kết trong mơ, Shearer thẳng thắn chia sẻ rằng ông đặt niềm tin vào PSG nếu phải lựa chọn nhà vô địch. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh Arsenal hiện tại không còn là tập thể dễ bị “vùi dập”, ám chỉ rằng một trận chung kết giữa hai đội sẽ không còn chênh lệch quá lớn.

Trái ngược với sự dè dặt ở Champions League, Shearer lại hoàn toàn tin tưởng Arsenal tại đấu trường quốc nội. Theo ông, Pháo thủ đang đứng trước cơ hội rất lớn để chấm dứt quãng thời gian dài chờ đợi danh hiệu Premier League.

Việc các đối thủ cạnh tranh như Manchester City hay Aston Villa liên tục đánh rơi điểm số đã giúp Arsenal tạo ra khoảng cách an toàn trên bảng xếp hạng. Shearer cho rằng đây là lợi thế tâm lý quan trọng trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Huyền thoại người Anh cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của những trụ cột đang đạt điểm rơi phong độ. Sự trở lại đúng lúc của Gabriel Jesus, cùng với đóng góp ổn định từ Kai Havertz, được xem là chìa khóa giúp Arsenal duy trì sự bền bỉ ở cả hai mặt trận.

Dù Arsenal từng nhiều lần về nhì đầy tiếc nuối trong những mùa giải gần đây, Shearer tin rằng đội bóng của Arteta đã tích lũy đủ bản lĩnh để không lặp lại kịch bản cũ. Theo ông, nếu không mắc sai lầm lớn, Arsenal hoàn toàn có thể bước lên ngôi cao nhất tại nước Anh.

Với Champions League, giấc mơ vô địch vẫn còn đó, nhưng như Shearer cảnh báo, con đường chinh phục đỉnh châu Âu của Arsenal sẽ không hề bằng phẳng – đặc biệt khi PSG vẫn đang là thế lực mà bất kỳ đội bóng nào cũng phải dè chừng.