Trang chủ  /  Tin Tức Mới Nhất  /  Ajax quay xe sang Norgaard sau khi MU đóng sập cửa vụ Ugarte

Ajax quay xe sang Norgaard sau khi MU đóng sập cửa vụ Ugarte

  • 05:06 - 28/01/2026

Kế hoạch tăng cường tuyến giữa của Ajax gặp trở ngại lớn, buộc đội bóng Hà Lan phải nhắm tới Christian Norgaard, dù Arsenal đang có những tính toán nhân sự rất thận trọng.

Ajax quay xe sang Norgaard

Như truc tiep bong da đã đưa tin, sau khi không thể tiếp cận Manuel Ugarte, Ajax nhanh chóng chuyển hướng sang một phương án khác cho vị trí tiền vệ trụ. Đội bóng giàu truyền thống của Hà Lan được cho là đã tiếp cận Christian Norgaard, cầu thủ hiện không có nhiều đất diễn trong màu áo Arsenal.

Theo tiết lộ từ De Telegraaf, Ajax ban đầu đặt nhiều kỳ vọng vào việc mượn Ugarte từ Manchester United. Tuy nhiên, đội bóng nước Anh đã thẳng thừng từ chối, khiến Ajax buộc phải tìm kiếm giải pháp thay thế trước khi kỳ chuyển nhượng tháng Một khép lại.

Việc bổ sung một “số 6” dày dạn kinh nghiệm được xem là ưu tiên hàng đầu của Ajax. Họ muốn nhanh chóng gia cố khu trung tuyến nhằm ổn định lối chơi trong giai đoạn lượt về, đặc biệt khi phải chinh chiến trên nhiều mặt trận quốc nội lẫn châu Âu.

ajax-quay-xe-sang-norgaard-sau-khi-mu-dong-sap-cua
Ajax quay xe sang Norgaard sau khi MU đóng sập cửa vụ Ugarte.

Christian Norgaard nổi lên như cái tên phù hợp về mặt kinh nghiệm lẫn phong cách thi đấu. Tuyển thủ Đan Mạch mới gia nhập Arsenal từ Brentford vào mùa hè năm ngoái, với kỳ vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống mà Jorginho và Thomas Partey để lại.

Dù vậy, thực tế tại Emirates lại không diễn ra như mong đợi. Sự ổn định và tầm ảnh hưởng quá lớn của Martin Zubimendi khiến Norgaard gần như không có cơ hội chen chân vào đội hình chính. Trong nửa đầu mùa giải, anh chỉ có vài lần vào sân từ ghế dự bị tại Ngoại hạng Anh.

Không chỉ ít được sử dụng ở vị trí sở trường, Norgaard còn thường xuyên phải đá trái vai trò khi được bố trí chơi trung vệ ở các trận đấu cúp. Điều này càng làm dấy lên những đồn đoán về tương lai ngắn hạn của anh tại Bắc London.

Dẫu vậy, Mikel Arteta vẫn đánh giá rất cao Norgaard. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhiều lần khen ngợi tinh thần chuyên nghiệp và thái độ tập luyện của tiền vệ 31 tuổi, thậm chí xem anh là một trong những cầu thủ làm việc chăm chỉ nhất đội.

ajax-quay-xe-sang-norgaard-sau-khi-mu-dong-sap-cua-vu-ugarte
Kế hoạch tăng cường tuyến giữa của Ajax gặp trở ngại lớn, buộc đội bóng Hà Lan phải nhắm tới Christian Norgaard, dù Arsenal đang có những tính toán nhân sự rất thận trọng.

Chính vì lý do đó, Arsenal không mặn mà với việc để Norgaard ra đi vào thời điểm này. Quyết định giữ chân anh càng trở nên quan trọng sau khi Pháo thủ đã đồng ý cho Ethan Nwaneri sang Marseille theo dạng cho mượn.

Việc Nwaneri rời Emirates khiến Arsenal cần duy trì chiều sâu đội hình cho giai đoạn căng thẳng sắp tới. Arteta thừa nhận cho mượn tài năng trẻ là cần thiết để phát triển cầu thủ, nhưng đồng thời ông không muốn tiếp tục làm mỏng lực lượng.

Trong bối cảnh đó, Ajax dù rất quyết tâm vẫn khó đạt được mục tiêu. Trừ khi có biến động lớn về nhân sự, Christian Norgaard nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở lại London, còn Ajax buộc phải tính tới những phương án khác cho bài toán tiền vệ phòng ngự.

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Ông lớn Serie A để mắt Gabriel Jesus, Arsenal đứng trước bài toán khó

Ông lớn Serie A để mắt Gabriel Jesus, Arsenal đứng trước bài toán khó
Rosenior thận trọng với Mudryk: Chelsea chưa vội khép lại cánh cửa

Rosenior thận trọng với Mudryk: Chelsea chưa vội khép lại cánh cửa
Cole Palmer – ‘báu vật’ bất khả xâm phạm trong dự án Chelsea

Cole Palmer – ‘báu vật’ bất khả xâm phạm trong dự án Chelsea
Nhận định soi kèo Antalyaspor vs Trabzonspor lúc 00h00 ngày 31/1/2026

Nhận định soi kèo Antalyaspor vs Trabzonspor lúc 00h00 ngày 31/1/2026
Nhận định soi kèo Cologne vs Wolfsburg lúc 2h30 ngày 31/1/2026

Nhận định soi kèo Cologne vs Wolfsburg lúc 2h30 ngày 31/1/2026
Nhận định soi kèo Espanyol vs Alaves lúc 3h00 ngày 31/1/2026

Nhận định soi kèo Espanyol vs Alaves lúc 3h00 ngày 31/1/2026

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.